Originada en 1965, Pink Floyd fue una legendaria banda nacida en ciudad de Londres bajo el liderazgo de Syd Barrett, y la participación de Nick Mason, Roger Waters y Richard Wright.

Tras haber alcanzado el éxito con ‘The Piper at the Gates of Dawn‘, y colocado a canciones como “Astronomy Domine“,

“Pow R. Toc H.” y “Interstellar Overdrive“, fue que David Gilmour se unió a la banda en el ’67.

De ahí, lo demás fue historia: Barrett se salió en el ’68, la banda siguió su camino y lanzó ‘The Dark Side of the Moon‘, ‘Wish You Were Here‘, ‘Animals‘ and ‘The Wall‘.

Pink Floyd se convirtió en parte de la historia.

El origen del nombre Pink Floyd

Mientras que la historia de la banda fue épica, el nacimiento del nombre no fue exactamente una investigación profunda que esté a la altura del legado que dejó la banda.

Aunque muchos tienen la teoría de que el nombre nació a partir de un viaje de ácidos y las cosas que vio en el mismo.

¿La realidad? En un principio la banda se llamaba Tea Set, y en un show que tenían agendado había otra banda que se llamaba igual. Entonces Syd Barrett decidió nombrar a la banda a partir de dos artistas de blues que admiraba y que formaban parte de Piedmont blues Records: Pink Anderson & Floyd Council.

Quiénes son Pink Anderson y Floyd Council

Tanto Pink Anderson como Floyd Council, fueron bluesmen que formaron parte de la rebelde oleada de pre-rock n’ roll de finales de los 40.

En esta misma, el blues dominaba el negocio de la música ya que ofrecía un acercamiento muy profundo a las comunidades afroamericanas que sufrían de un racismo impresionante en los EE.UU.

Si bien su concepto sonoro en su momento fue rebelde, para mediados de los 50 comenzó a ser un tanto “conservador” y no fue sino hasta que llegó Chuck Berry que tomó esas bases del blues para convertirlas en un ritmo más acelerado e identificable para los jóvenes de esa época.

Qué nombres rechazó el grupo antes de llamarse Pink Floyd

Antes de llegar a Tea Set, que al final no quedó como nombre de la banda, Mason y Waters exploraron diferentes nombres durante su época adolescente en la que al principio decidieron llamarse “Sigma 6“, para luego evolucionarlo a “Meggadeaths” cortesía de Mason mismo.

Sin embargo, tal y como él lo mencionó en algunas entrevistas, en una época en la que todos querían ser “controladamente cool”, Barrett era de esas personas extrovertidas y locas que eran desaliñadas pero con mucho estilo y cool, por eso cuando se le ocurrió llamarse los “Abdabs and the Screaming Abdabs“, confiaron en que sería un buen nombre hasta que Waters surgió con el nombre de “Leonard’s Lodgers” y al final, al ver que nada más no daban una, lo intentaron bajo el pseudónimo de “Spectrum Five” hasta que Syd dijo basta, decretó que serían “Tea Set” y ahí terminó la exploración.