Cuando Radiohead surgió en los años 90, se les consideró la versión de Pink Floyd de su generación. Sin embargo, un álbum del grupo no logró impresionar a Roger Waters, quien admitió que “lo rebasó”.

Radiohead llegó en un momento en el que el britpop reinaba, y ofrecía una alternativa que parecía no estar disponible en ningún otro rincón de la industria musical. Su material era pionero, rompedor y alucinante, factores que llevaron a Thom Yorke a ser adorado como un genio.

Del mismo modo, en los años 60, Pink Floyd era diferente a cualquier otro grupo que actuara en la escena londinense, con su particular estilo de rock psicodélico. Sin embargo, sorprendentemente, Floyd no parece haber sido una gran influencia para Radiohead.

Durante una entrevista para promocionar OK Computer, se le preguntó al guitarrista Jonny Greenwood si se había sentido influenciado por grupos de prog-rock como Pink Floyd. En respuesta, Greenwood dijo que en realidad sólo le gustaban el primer y el último tema de su álbum, ‘Meddle’.

Aunque Radiohead negó que Pink Floyd fuera una influencia determinante en su carrera, Waters sí quedó impresionado por lo que escuchó en OK Computer, pero no se puede decir lo mismo de todo su catálogo anterior.

En 2002, Waters hablaba del estado de la música moderna con Rolling Stone cuando el entrevistador le preguntó qué pensaba de Radiohead. Él respondió:

“Mi hijo Harry me regaló OK Computer. Me gustó mucho. Me pareció que tenía dos o tres canciones muy buenas. Luego un amigo me regaló un disco más o menos nuevo con una carátula roja, ni siquiera recuerdo cómo se llamaba”.

Waters continuó: “(…) Amnesiac, sí. Eso me rebasó, tengo que decir. Lo escuché una vez en el coche y dije: ‘Vale, chicos. Bien, pero me han perdido’. Ya sabes, ¿dónde está mi Neil Young? ¿Dónde está mi álbum de John Lennon?”