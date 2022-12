La eterna rivalidad entre David Gilmour y Roger Waters siempre da de qué hablar y, en esta ocasión, repasaremos el que, en palabras del propio Gilmour, es el peor concierto que Roger Waters ha ofrecido en su toda su trayectoria.

Si por algo es conocido el músico de 79 años de edad es por sus reaccionarias puestas en escena, sin embargo; tras su salida de Pink Floyd en 1985 los shows que ofreció en solitario tardaron un poco en instalarse en el gusto de audiencia. Tal fue el caso del icónico espectáculo “The Wall – Live In Berlin”, que conmemoró el acontecimiento histórico de la caída del Muro de Berlín.

El show, que presentó ciertas diferencias con respecto a la producción original de Floyd, reunió a un grupo significativo de fans, aunque las ventas posteriores en video no fueron las esperadas.

Y por supuesto, David Gilmour tiene una opinión bastante personal sobre el parcial fracaso del concierto (en términos comerciales).

Hablando en 1995 con Der Spiegel (vía Rock Celebrities) y tomando como contexto la canción “Welcome to the Machine”; se le preguntó a Gilmour si creía que los integrantes de Pink Floyd podrían ser sustituidos en el futuro por máquinas.

A lo anterior, el guitarrista lanzó una contundente negativa ya que “el sonido de Floyd es muy difícil de imitar”. Por supuesto, el entrevistador no tardó en increparlo recordándole que Waters alguna vez defendió que las canciones del conjunto seguirían siendo tocadas incluso después de su muerte.

Al preguntarle su opinión sobre las afirmaciones de Waters de que Pink Floyd seguiría siendo tan famoso que habría conciertos incluso después de 500 años, Gilmour dijo:

“Oh, sí, el buen Roger. Montó The Wall en Berlín. ¿Sonaba eso a Pink Floyd? NO, sonaba fatal”.

Vía Rock Celebrities