Una de las mejores cosas de la década de los setenta es la música que dejó. Y una de las peores cosas de la década de los setenta es el poco material de archivo que existe de la época, considerando la tecnología con la que se contaba entonces.

Para el fanático promedio, la situación era aún más compleja dado que existían pocos dispositivos de grabación amateur y era difícil escabullirlos por los filtros de seguridad. Mike “The Mic” Millard definitivamente no era un fan promedio, y es gracias a él que aún se preserva un tesoro de grabaciones setenteras de actos icónicos como Led Zeppelin, Eric Clapton, The Rolling Stones, Genesis, Rush, Yes y Pink Floyd; estos últimos, objeto de nuestro interés el día de hoy.

Indiscutiblemente uno de los trabajos más destacados de Millard es la grabación de un concierto de Pink Floyd en la L.A. Sports Arena un 26 de abril de 1975. ¿Lo mejor de todo? la cinta de audio ha reaparecido recientemente en YouTube con una calidad de audio aún mejor que la de versiones anteriores.

Esto fue seis meses antes de que ‘Wish You Were’ llegara a las tiendas, por lo que el público escucha por primera vez canciones como “Shine on You Crazy Diamond” y “Have a Cigar”. También hay una primera versión de los temas de The Animals “Sheep” y “Dogs”, llamadas “Raving and Drooling” y “You’ve Got to Be Crazy”. Tras una pausa en el set, recompensan al público con una interpretación completa de ‘Dark Side of the Moon’ seguida de un encore de “Echoes”.

Mike “The Mic” Millard se valió de una silla de ruedas falsa para colar una grabadora Nakamichi 550 en varios conciertos de los setenta y ochenta en la Sports Arena de Los Ángeles. Cuando se apagaban las luces, simplemente conectaba el artefacto a los micrófonos escondidos en su sombrero y se dirigía a la parte delantera del escenario. La calidad de audio era increíble, y tenía poco ruido del público.

Millard se suicidó en 1994 tras años de lucha contra la depresión y se dice que destruyó la mayoría de sus cintas. No obstante, muchas de ellas han salido a la luz en los últimos años y los fans más emprendedores ya las compartieron en línea.