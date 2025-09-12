Han pasado cinco décadas desde que Pink Floyd lanzó uno de sus discos más influyentes: Wish You Were Here (1975).

Para conmemorar este aniversario, la banda británica anunció una reedición de lujo que estará disponible a partir del 12 de diciembre de 2025, con material inédito, grabaciones en vivo y una amplia variedad de formatos para coleccionistas y nuevos oyentes.

Detalles de la reedición de Wish You Were Here 50

La nueva edición incluirá versiones restauradas del álbum original junto con rarezas que ofrecen una mirada distinta a este clásico del rock progresivo.

Entre el contenido confirmado se encuentran seis demos y tomas alternativas nunca antes publicadas, además de 25 pistas adicionales, que incluyen grabaciones de estudio y presentaciones en vivo registradas en 1975 en el Sports Arena de Los Ángeles por el reconocido coleccionista Mike Millard.

El audio ha sido remasterizado por Steven Wilson, mientras que el formato Blu-ray ofrecerá material visual exclusivo: tres películas en directo de la gira de 1975 y un cortometraje de Storm Thorgerson, histórico colaborador de la banda en el ámbito visual.

Como adelanto, Pink Floyd compartió una versión inédita de Welcome to the Machine, que en su momento llevaba el título provisional de The Machine Song.

Formatos y contenido exclusivo de la caja de lujo

La reedición estará disponible en 3 LP transparentes, 2 CD, Blu-ray y edición digital en Dolby Atmos con mezcla de James Guthrie, ingeniero que ha trabajado con la agrupación desde The Wall (1979).

La caja de lujo incluirá, además del material principal:

El álbum Live at Wembley 1974 en vinilo transparente.

Una réplica del sencillo japonés de 7 pulgadas con Have a Cigar y Welcome to the Machine.

Un libro de tapa dura con fotos inéditas.

Un programa de la gira en formato cómic.

Un póster conmemorativo del concierto en Knebworth.

Productos de edición limitada para los fans

Para acompañar este lanzamiento, la banda pondrá a disposición artículos exclusivos y merchandising oficial a través de su página web.

Con esta reedición, Pink Floyd no solo celebra la historia de uno de sus discos más emblemáticos, sino que también ofrece a nuevas generaciones la oportunidad de descubrir el álbum desde una perspectiva renovada.