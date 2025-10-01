El nombre de Syd Barrett, fundador y primera gran mente creativa de Pink Floyd, siempre ha estado ligado a la historia de la banda, incluso mucho después de su salida en 1968.

Pero ahora, gracias a la publicación de nuevas cartas personales, sale a la luz un detalle curioso y revelador: Barrett también se cansó de Roger Waters mucho antes de que este tomara el control absoluto del grupo.

La frase que lo dice todo: “Roger a veces puede ser demasiado”

El hallazgo forma parte del libro Pink Floyd Shine On: The Definitive Oral History, del periodista Mark Blake.

En esta recopilación se incluyen cartas inéditas que Barrett escribió a su entonces novia, Jenny Spires, entre 1965 y 1966.

En ellas, el joven músico habla de su vida cotidiana, sus primeras grabaciones y hasta de dolores de muelas.

Pero lo que más ha llamado la atención es una referencia a su convivencia con Roger Waters, con quien compartía departamento en Londres:

“Roger a veces puede ser demasiado, aunque sea un buen amigo.”

La frase, aparentemente casual, refleja lo que años más tarde sería una de las críticas recurrentes hacia Waters: su carácter dominante dentro de la banda.

Y resulta irónico que Barrett lo notara incluso antes de que Pink Floyd alcanzara la fama mundial.

Barrett antes del mito

Las cartas muestran a un Barrett más humano y menos idealizado que el “genio atormentado” en el que muchos lo convirtieron después.

Relata cómo se sentía inseguro en sus primeras sesiones de grabación, lo incómodo que estaba con su voz y su entusiasmo por pequeñas oportunidades, como intentar aparecer en el programa de televisión Ready Steady Go!.

También hay anécdotas que pintan la vida en los años sesenta: conciertos en el mítico UFO Club; referencias a bandas contemporáneas como Small Faces; y hasta collages artísticos que acompañaban sus escritos.