En una época como la nuestra, en la que los sencillos se han convertido en la vía más rápida para alcanzar el estrellato; la industria musical dicta que la duración ideal de una canción, si es que quieres que llegue al estatus de viral, debe de ser de 3 a 4 minutos.

Sin embargo, en el mundo del rock &roll estas reglas a menudo pasan desapercibidas y en la década de los setenta, cuando Pink Floyd se encontraba en pleno apogeo creativo, eran poco menos que superfluas.

Las sinuosas epopeyas del antes cuarteto inglés, cargadas de solos de más de 10 minutos -incluso 20; echaron por tierra la idea de que el proceso de composición de éxitos es de alguna manera una fórmula.

Esto se debe en gran medida a que Pink Floyd era una banda orientada a los álbumes y la mayoría de sus mejores trabajos (‘The Dark Side of the Moon’ 1973, ‘Wish You Were Here’ 1975 y ‘The Wall’ 1979) estaban diseñados para ser absorbidos como una sola entidad creativa.

Al igual que el jazz o la música clásica, géneros de los cuales la agrupación tomó cierta inspiración; las canciones de su catálogo se perciben extensas porque están plenamente elaboradas.

Esto forma un conjunto mucho más satisfactorio que el de una canción pop media. Entonces, si quieres algo para bailar o música de fondo mientras haces otras cosas, lo que quieres es una canción pop normal.

Pero si lo que deseas es una escucha profunda, compleja y meditada, no hay nada mejor que Pink Floyd.

A continuación, te compartimos todas las canciones de Pink Floyd que superan la marca de los 10 minutos de duración. En el primer lugar ponemos “Shine On You Crazy Diamond”, cuyos dos segmentos combinados alcanzan los 26 minutos y 14 segundos.

“Sheep” – 10:19

“Pigs (Three Different Ones)” – 11:25

“A Saucerful of Secrets” – 11:56

“The Narrow Way” (Completa) – 12:18

“Shine On You Crazy Diamond” (Pts. 6-9) – 12:27

“Alan’s Psychedelic Breakfast” – 12:58

“Sysyphus” (Completa) – 13:25

“Shine On You Crazy Diamond” (Pts. 1-5) – 13:31

“Dogs” – 17:05

“Echoes” – 23:32

“Atom Heart Mother” – 23:41

“Shine On You Crazy Diamond” – 25:58