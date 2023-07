Ser uno de los artistas más famosos tiene sus consecuencias y Peso Pluma, el ídolo del nuevo regional mexicano, está pagando las suyas. Recientemente, una fanática lo acusó de cancelar un meet & greet a minutos de su arranque. También lo tachó de mentiroso pues, aunque dijo que era por cuestiones de salud, la fan piensa que en realidad estaba crudo.

Ahora mismo, Peso Pluma se encuentra girando en los Estados Unidos promocionando su último álbum, ‘Genesis’. Durante su parada en Dallas, Texas, el músico canceló de último momento la reunión que había pactado con sus fans. Según un video publicado en TikTok, un miembro del staff salió a decir que no habría meet & greet ya que Peso Pluma no se sentía bien.

Sin embargo, algunos creen que lo que realmente le pasó al cantante de “Ella Baila Sola” es que se le pasaron las copas, y estaba demasiado crudo como para convivir con sus fans.

La indignación no duró mucho, pues la misma fanática que se quejó de la cancelación de la convivencia compartió un segundo video, asegurando que Peso Pluma les compensó con creces el no haber salido al meet & greet. “Después de todo, me bajó el coraje” aseguró la mujer, al tiempo que se le escucha cantando “El Azul”, tema en colaboración con Junior H.

En redes sociales la controversia duró un poco más, pues usuarios empezaron a comparar a Peso Pluma con otros exponentes del nuevo regional mexicanos. Varios mencionaron a Fuerza Regida, el conjunto de San Bernardino, California, que ha vendido 20 mil entradas tan solo en los Estados Unidos, superando las 16 mil del propio Peso Pluma.

Asimismo, otros señalaron que los de Fuerza Regida sí tuvieron el meet and greet y que, además, los dejaron grabar el soundcheck, pero con Peso Pluma no pasó.