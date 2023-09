Ante las amenazas de muerte que recibió por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Peso Pluma decidió cancelar el concierto que tenía programado en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California. Además, el cantante de corridos tumbados también suspendió sus shows en Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco, aunque para estos últimos alegó “fallas logísticas”.

Ahora ha trascendido que el intérprete, de 24 años de edad, utiliza un chaleco antibalas valuado en $70 mil pesos para protegerse de futuros ataques. Además, es escoltado por un grupo de 12 elementos conocidos como “los 12 apóstoles”. Todo esto se suma a los vehículos blindados en los que se transporta, como medidas para enfrentar las amenazas del crimen organizado.

Según fuentes nacionales, Peso Pluma y su equipo se han tomado muy enserio las advertencias de la células del narcotráfico.

“Oficialmente, cuenta con dos personas de seguridad y se planea integrar a dos más de seguridad táctica… También tiene una chamarra antibalas con un costo de 70 mil pesos, que se suma a los vehículos blindados con los que se mueve”.

De la misma manera ha destacado que, a diferencia de las piezas que usan las fuerzas policiales, el chaleco antibalas de Peso Pluma es mucho más liviano y discreto, aunque capaz de detener municiones y mantener los órganos vitales a salvo.

“El Chaleco GIMMI está equipado con paneles balísticos 100% discretos capaces de detener municiones y mantener los órganos vitales a salvo”, describe la marca sobre su producto, fabricado en piel italiana y con sistema autoregulador.

Recientemente, narcomantas dirigidas a Peso Pluma fueron encontradas en las inmediaciones del fraccionamiento El Mirador de Playas en Tijuana, B.C. El mensaje advertía al intérprete de “Lady Gaga” no presentarse en la ciudad por “irrespetuoso y lengua suelta”. Supuestamente, la organización criminal no ve con buenos ojos que Peso Pluma le dedique corridos a Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cartel de Sinaloa y adversarios del CJNG.