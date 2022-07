Cualquiera consideraría que, abrir los conciertos de Blink–182 en México, es un gran honor como músico. Cualquiera menos la novia (ahora ex novia) de Pepe Madero quien, según el propio vocalista; lo cortó al enterarse que su banda, PXNDX, había sido elegida como telonera de las presentaciones del conjunto californiano, por allá en el 2004.

Madero, quien ahora goza de una carrera como solista, participó como invitado en el podcast de Adrián Marcelo y Fernando Suarezserna, en donde rememoró sus primeros años en la industria musical. Habló de aquel emocionante momento en el que PXNDX abrió los conciertos de Blink-182 pero, también; de cómo la noticia no fue bien recibida ni por su entonces pareja, ni por el despacho en el que trabajaba.

“Yo tenía una novia en ese entonces que no era la más apoyadora de mi carrera musical. Me gradúo, y ella estaba esperando que me metiera a trabajar”.

Y es que, en aquel momento, algunas personas del entorno de Pepe Madero no creían que PXNDA tendría éxito, y mucho menos que se convertiría en una de las bandas más exitosas de la -entonces- juventud mexicana.

“Nos dicen: ‘Les vamos a pagar 50 mil pesos por fecha’. ¿Cómo llego Pxndx a oídos de Blink 182? Nunca nos dijo nadie. No sé si fue la promotora o ellos escogieron, pero a mí me gusta pensar que Travis dijo ‘Esos güeyes’”.

“Cuando aviso tanto a mi novia como a mi despacho de que va a suceder esto, que me voy a ir dos días al DF, en el despacho me dicen: ‘¿Cómo de qué no vienes el viernes? ¿Y tu trabajo?’. Dije ‘No me pagas’ y me dicen ‘Señorito, aquí no es como tú crees’. Dije ‘Te me vas a la chinga…’ y renuncié. La novia me corta: ‘¿Cómo que vas a renunciar por tu grupito?’… Obviamente estoy tirándome a la hipérbole, no fue tan así”

Vía Milenio.