En una nueva entrega de la serie Words + Music de Audible Original, el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, habló nuevamente de la tragedia que afectó la actuación de la banda en el festival Roskilde del año 2000, y de cómo casi supuso el fin de su carrera musical.

Haciéndose eco de la reciente tragedia del Astroworld (aunque hay que aclarar que el audiolibro de Vedder, I Am Mine, es anterior al incidente en varios meses); nueve personas murieron en una estampida que se produjo durante el set de Pearl Jam en el festival danés. Aunque la banda volvió a actuar en directo sólo dos meses después, optó por no tocar en otro festival hasta Reading y Leeds en 2006.

Al abordar la respuesta de la banda a la tragedia del año 2000, Vedder dijo en ‘I Am Mine’ (transcrito por Louder): “Hubo al menos una persona en la banda, recuerdo, que pensó que quizá no deberíamos volver a tocar”.

Vedder también se refirió a cómo los miembros de Pearl Jam se vieron afectados por las lamentables muertes, diciendo:

Todos tuvimos que procesar algo por lo que pasamos como individuos, pero también con la ayuda de los demás.

En cierto modo desaparecí en Europa. Tuve mi propia manera de superarlo, que fue tomar clases de guitarra española con gente que no hablaba inglés. Era una forma de concentrarme y estar rodeado de personas a la que no podía entender en su mayor parte. Así pude estar rodeado de gente, pero como no sabía realmente lo que decían, me sentí muy tranquilo y calmado.

Via Louder.