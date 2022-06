El próximo 08 de julio, Pearl Jam relanzará el álbum que se detuvo por la pandemia y pareció haber revivido a finales del 2021 y principios del ’22 con una versión extendida que incluirá sus canciones en vivo.

Tal y como SPIN reporta, la decisión se tomó entre los miembros de la banda y la disquera, Monkeywrench, que es subsidiaria de Republic, y quienes insistieron en que ‘Gigaton‘ merecía un reissue que demostrara que en realidad, este es posiblemente uno de los mejores discos modernos de Pearl Jam.

Y vale mucho decir “modernos” porque el público de la banda, claramente sigue enfocada y enamorada de los materiales de los 90.

¿Y cómo lo puedes adquirir? Formando parte de la membresía del “Pearl Jam’s Ten Club” que envía discos y materiales especiales a los fans de manera mensual, así como en tiendas de discos independientes.

¡Así es! Busca en La Roma Records tu copia de esta edición especial que podrás encontrar en tu dealer independiente local.

¡Conozcan el tracklist!

1. Superblood Wolfmoon (Live at Ohana Fest, Dana Point, CA / 2021)

2. Dance Of The Clairvoyants (Live at Ohana Fest, Dana Point, CA / 2021)

3. Quick Escape (Live at See, Hear, Now Festival, Asbury Park, NJ 2021)

4. Seven O’Clock (Live at Ohana Fest, Dana Point, CA / 2021)

5. Alright (Live at Ohana Fest, Dana Point, CA / 2021)

6. Never Destination (Live at Ohana Fest, Dana Point, CA / 2021)

7. Take The Long Way (Live at Ohana Fest, Dana Point, CA / 2021)

8. Buckle Up (Live at Ohana Fest, Dana Point, CA / 2021)

9. Who Ever Said (Live at Ohana Fest, Dana Point, CA / 2021)

10. Retrograde (Live at Ohana Fest, Dana Point, CA / 2021)

11. River Cross (Live at Ohana Fest, Dana Point, CA / 2021)

En otras noticias, ¿es Pearl Jam la mejor banda del mundo? Pearl Jam es la mejor banda del mundo.