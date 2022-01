Debido a la pandemia del Coronavirus, Pearl Jam aún no ha podido salir de gira con su último álbum ‘Gigaton’; sin embargo, ya están pensando con quién quieren trabajar en su sucesor, e involucra nada más y nada menos que al co-escritor de la estrella pop, Justin Bieber.

En una reciente entrevista con NME, Eddie Vedder reveló que la banda espera meterse al estudio con Andrew Watt, el influyente productor que dirigió el próximo álbum en solitario de Vedder, ‘Earthling’. Sus credenciales en la música son variadas, desde Ozzy Osbourne, pasando por Miley Cyrus y Justin Bieber. En 2021, se llevó un Grammy en la categoría Mejor Productor No Clásico.

“Haremos un disco con Andrew, creo. Ya hemos hablado de ello”, dijo Vedder en la entrevista.

Aunque todavía no se han anunciado las fechas reprogramadas, Pearl Jam le aseguró a sus fans que planean salir a la carretera este mes de mayo.

El líder continuó explicando que Pearl Jam planea grabar música con Watt entre los compromisos de las giras “porque ahora tenemos una fuerte y sana ambición de hacerlo.”

En cuanto a Andrew Watt, trabajar con Vedder ha sido un sueño hecho realidad. El productor se deshizo en halagos hacia la banda durante una reciente entrevista con Billboard.

“Nací en 1990 y mi hermano nació en el 85, así que todo lo que escuchábamos al crecer era Pearl Jam y los Chili Peppers“, explicó.

“Si admitiera a cuántos conciertos de Pearl Jam he ido, probablemente no sería bueno para nada. Pero solía ir a los conciertos de Pearl Jam con un cartel que decía: ‘Déjame tocar el solo de guitarra de ‘Alive’, y me encontré en el escenario del Festival Ohana tocando el solo de guitarra de ‘Alive’ con Pearl Jam“.

“Así que [(trabajar con Vedder ] fue un verdadero círculo completo, un momento increíble para el que siento que he estado preparado toda mi vida. No se supone que ocurra así: no se supone que tengas pósters en tu pared y que estés en la posición de crear con esa gente”.

Vía Billboard.