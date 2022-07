Hasta la fecha, “Jeremy” sigue siendo una de las canciones más escalofriantes y conmovedoras de Pearl Jam. Basada en el suicidio real del estudiante de secundaria Jeremy Wade Delle, quien se disparó delante de sus compañeros de clase en enero de 1991; el sencillo se alza como uno de los más enigmáticos de la banda. Incluso, a más de 30 años del incidente, tanto la madre de Delle, Wanda Crane, como su antigua compañera de clase, Brittany King; continúan recordando al Jeremy de la vida real.

“Ese día que murió no definió su vida”– asegura Wanda Crane. “Era un hijo, un hermano, un sobrino, un primo, un nieto. Era un amigo. Tenía talento”. Reflexionando sobre el día en que recibió la trágica noticia de la muerte de su hijo, confiesa:

“Estaba en mi oficina en el trabajo. No me lo creía. Estaba en shock. Mi hijo, no. Iba a recogerlo esa tarde en el colegio”.

Tal y como lo describe la canción, Jeremy era un artista en ciernes previo a su muerte. “Ganó el primer premio en la Feria Estatal de Texas”, dice Crane sobre su hijo. “Ganó el mejor de los espectáculos, y todo esto fue antes de que tuviera 12 años”.

Brittany King, sin embargo, estaba presente en el aula al momento del tiroteo. “La conmoción y el miedo se apoderaron de mi mente”, recuerda.

“Todos los alumnos corrieron al fondo del salón y se arremolinaron”. En aquel momento, King sólo tenía 16 años: “Fue una gran llamada de atención. Como, ¿sabes qué? La vida no es siempre tan buena. Ocurren cosas reales, tragedias. Me hizo madurar muy rápido, literalmente de la noche a la mañana”.

Cuando se le pregunta por el homenaje de Pearl Jam, King no es precisamente una fanática, como dice: “Me enfadé con ellos por escribir esa canción. Pensé: “No lo saben. No estuvieron ahí. Esa historia no es exacta”.

Los compañeros de clase de Delle, quien al momento de su muerte tenía 15 años de edad; lo describían como “muy callado” y conocido por “actuar con tristeza”. Después de llegar a clase tarde esa mañana, se le dijo a Delle que obtuviera una hoja de admisión en la oficina de la escuela. Salió del aula y volvió con un revólver Magnum 357. Se dirigió al frente de la clase, anunció “Profesora, tengo lo que realmente buscaba”, se puso el cañón del arma en la boca y apretó el gatillo antes de que su profesor o sus compañeros pudieran reaccionar.

Cuando se le preguntó por la canción, Vedder explicó: