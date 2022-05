“Black” es la pieza central sentimental del álbum de debut de Pearl Jam, Ten (1991). Desde que la interpretaron por primera vez en directo el 22 de octubre de 1990 (la banda aún se llamaba Mookie Blaylock) en el Off Ramp Café de Seattle, se dice que Peal Jam la ha tocado unas 500 veces.

La canción se originó como una demo instrumental bajo el nombre de “E Ballad”, que fue escrita por el guitarrista Stone Gossard en 1990. Fue una de las cinco canciones recopiladas en una cinta llamada Stone Gossard Demos ’91, que circuló con la esperanza de encontrar un cantante y un baterista para Pearl Jam.

La cinta llegó a manos del vocalista Eddie Vedder, quien en ese momento trabajaba como empleado en una gasolinera de San Diego. Vedder grabó las voces de tres de las canciones de la maqueta (“Alive”, “Once” y “Footsteps”) y envió la cinta a Seattle. Al escuchar la cinta, la banda invitó a Vedder a viajar a Seattle. De camino, escribió la letra de “E Ballad”, que llamó “Black”.

Vedder nunca habló de la historia personal que hay detrás de la letra, pero mostró fuertes emociones al interpretarla en directo en los primeros años. Se supone que hace referencia a su relación con la música Beth Liebling, con la que Vedder salió desde 1983, se casó en 1994 y se divorció en 2000.

En el documental Pearl Jam 20 del 2011, Vedder explicó:

“La canción trata de dejar ir. Es muy raro que una relación resista la atracción gravitatoria de la Tierra y a dónde va a llevar a la gente y cómo va a crecer. He oído decir que no se puede tener un amor verdadero a menos que sea un amor no correspondido. Es duro, porque entonces el más verdadero es el que no puedes tener para siempre”.