El extraordinario álbum debut de Pearl Jam, ‘Ten’, cumplirá 30 primaveras este verano y, en el último número de la revista Classic Rock (vía Louder); Eddie Vedder y el guitarrista Mike McCready rememoraron el meteórico éxito del esfuerzo y el peso que supuso para la banda tras su intratable popularidad. No esperaban un salto tan repentino a la fama y se sintió abrumador. Vedder pensó que, con el boom masivo del álbum sobre sus espaldas, la fama acabaría con ellos.

Publicado el 27 de agosto de 1991, ‘Ten’ no fue un éxito inmediato y no entró en el Top 10 en los EE.UU. hasta mayo de 1992. Pero cuando MTV puso en rotación el vídeo del tercer sencillo, “Jeremy”, el disco comenzó a ganar notoriedad. Incluso después del lanzamiento de su sucesor, (‘Vs.’, 1993), ‘Ten’ continuó vendiendo copias, hasta que se convirtió en el octavo álbum más vendido de 1993.

Para entonces, la presión había crecido hasta llegar a un inevitable punto de ruptura. Así que, por supuesto, el director general de Sony, Tommy Mottola, les exigió que publicaran ‘Black’ con la esperanza de mantener los ingresos en un flujo ascendente. ¿Y qué fue lo que dijo la banda? que no.

“El grupo decía: ‘No. Esto ya es lo suficientemente grande”, confesó en 2001 el manejador Kelly Curtis, quien tuvo que rechazar todo, desde giras, actividades promocionales y fotos, hasta entrevistas y especiales de televisión.

Rechazamos inauguraciones, especiales de TV, todo tipo de mercancía que se te ocurra, tours por estadios. Me llamaron de Calvin Klein , queriendo que Eddie saliera en un anuncio. Estaba orgulloso de ellos, orgulloso de su postura.

La súbita inundación de todas estas oportunidades hizo que Pearl Jam se tambaleara. Vedder admitió que su conducta “no fue elegante”:

McCready, por su parte, lo quería todo.

Recuerdo que no quería echarme para atrás, les decía: ‘Esto es lo que hemos querido desde que éramos niños. Sigamos haciéndolo. Hagamos vídeos, sigamos adelante, abracemos esto’. Pero a los demás no les gustaba. Dijeron: ‘No, tenemos que hacerlo, porque todo esto se va a desmoronar si no lo hacemos’. Y creo que tenían razón.

Siento que todavía estamos aquí hoy en día quizás por esa primera gran decisión de intentar hacerlo a nuestra manera. Tomamos muchas decisiones contrarias a lo que la discográfica quería que hiciéramos. Tuvimos suerte, pero fue nuestra decisión: retroceder, cinco contra uno.

Mike McCready vía Classic Rock.