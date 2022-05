Es un hecho que los tiempos han cambiado mucho; mientras que antes la gente disfrutaba de bañarse en lodo y durar bajo el sol por 5 días en festivales masivos, hoy, después del COVID, el público parece haberse vuelto un poco más exigente y después de cada concierto, es común leer quejas y descontentos de la gente entorno a la organización.

No es que duela, pero sí es poco motivador leer siempre el “lado malo” de las cosas; por eso resulta un tanto refrescante reencontrarnos con este increíble video de una ola de público feliz y contento tras salir de un concierto de Pearl Jam en 1995.

El video se capturó durante el famosísimo “The Vitalogy Tour” que la banda ofreció en el ’95 por los EE.UU., Oceanía y Asia, girando por 36 ciudades en total para hacer sonar a clásicos como “Immortality“,

“Nothingman” y “Not for You“, entre otros.

Y a pesar de que el origen de la publicación en Instagram fuera para hablar acerca de Matt Cameron y su ahora pelea contra el COVID, la verdad es que trae buenos recuerdos el poder ver cómo Pearl Jam ha sido una autoridad en el mundo de la música y sobre todo en sus conciertos en vivo desde hace años.

¿Cuál es su canción favorita de Pearl Jam en vivo? La nuestra, sin lugar a dudas, “Evenflow“:

En otras noticias, mira a Eddie Vedder entrevistando a astronautas de la NASA ¡en el espacio exterior!