México es ahora uno de los destinos favoritos de la leyenda Paul McCartney, pues después de haberlo recibido por partida doble apenas en 2023, el músico de The Beatles regresará a la capital para ofrecer no uno, sino dos conciertos. Te contamos los detalles.

Paul McCartney regresa a México para ofrecer dos conciertos en la CDMX

Se ha confirmado que Sir Paul McCartney regresará con su gira ‘Got Back Tour’, con la que lo vimos en noviembre de 2023 durante dos fechas en el Foro Sol de la CDMX.

Ahora volverá para tocar en el recién inaugurado Estadio GNP el próximo 12 de noviembre. Recordemos que, en primer lugar, el Foro Sol se construyó en 1993 para recibir a Paul McCartney durante su gira The New World Tour, luego de que se le negara usar el Estadio Azteca.

Además, Sir Paul se presentará como acto estelar de la tercera jornada del festival Corona Capital 2024 el domingo 17 de noviembre, junto a Queens of the Stone Age y Empire of the Sun como headliners.

Presentado por @GNPSeguros



¡ESTO ES REAL! ¡PAUL MCCARTNEY REGRESA A MÉXICO! 🇲🇽

¡Viviremos grandes momentos acompañados del verdadero ídolo musical en vivo! ⚡️ #PreventaCitibanamex: 27 de junio, 2pm

Venta general: 28 de junio, 2pm

— Ocesa Total (@ocesa_total) June 20, 2024

Boletos Paul McCartney CDMX 2024

Para su fecha en solitario en el Foro Sol, la preventa para clientes Citibanamex arrancará el 27 de junio. Mientras tanto, la venta general será un día después, el 28 de junio. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y, de momento, aún no hay precios oficiales.

En cuanto al Corona Capital 2024, la preventa Citibanamex comenzará el 25 de junio. De acuerdo con lo indicado en la página oficial de Ticketmaster, los abonos de tres días estarán disponibles desde los $4,290 pesos (más cargos por servicio).