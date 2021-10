Oh boy! Paul McCartney no logra ponerse de acuerdo consigo mismo con respecto a “A Day in the Life”, corte incluido en el extraordinario ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band‘ (1967); pues nuevamente cambió la historia detrás de la composición, asegurando que fue él quien escribió la letra del tema y no John Lennon 😱.

El ex bajista/co-vocalista de los Beatles había dicho anteriormente que “A Day In The Life” estaba inspirada en un político drogado que “se volvió loco en un coche”. Su compañero de banda, Lennon, le contradijo diciendo que en realidad se basaba en el accidente de coche en el que murió el heredero de la cervecería Guinness, Tara Browne, de 21 años, en 1966.

Sin embargo, Macca ha aclarado ahora en su próximo libro titulado ‘The Lyrics’ que la letra se refiere efectivamente a Browne, a quien consideraba un amigo. También ha dicho que fue él quien escribió la letra, y no Lennon como se creía hasta ahora (vía The Telegraph).

En el libro, que sale a la venta el próximo martes (2 de noviembre), McCartney dice de Browne:

Escribí sobre él en “A Day in the Life”. ‘Se voló la cabeza en un coche/no se dio cuenta de que las luces habían cambiado’. Vía The Telegraph

No obstante, el músico ya se había pronunciado al respecto en su biografía de 1997 ‘Many Years From Now’, escrita por Barry Miles; negando que la canción estuviera inspirada en Browne. Dijo:

La letra se ha atribuido a Tara Browne, el heredero del Guinness, lo que no creo que sea el caso. En mi cabeza me imaginaba a un político drogado que se había detenido en un semáforo y no se había dado cuenta de que éste había cambiado. Vía Many Years From Now.

Por su parte, ‘The Lyrics’ ha sido descrito por McCartney como “lo más parecido a una autobiografía” que escribirá, y se espera que cuente historias sobre las 154 canciones que ha hecho a lo largo de su carrera. El libro ha sido preseleccionado para el premio Waterstones Book Of The Year.