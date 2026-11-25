Patti Smith debutó en Tiny Desk de NPR con cuatro canciones, su hijo Jackson Smith y una dedicatoria especial. Conoce el setlist y mira el concierto.

La madrina del punk por fin llegó al Tiny Desk de NPR. Tocó cuatro canciones con su hijo Jackson y hasta se puso a contar una historia improvisada.

Lo que debes saber

El 25 de noviembre de 2026, NPR estrenó el primer Tiny Desk de Patti Smith, con cuatro canciones y un relato hablado.

La acompañaron su hijo Jackson Smith en la guitarra, Tony Shanahan en el bajo y los teclados, y Seb Rochford en la batería.

Dedicó “Peaceable Kingdom” a los niños afectados por la guerra y cerró con “People Have the Power”.

Patti Smith por fin llegó al Tiny Desk de NPR. La cantante y escritora estadounidense tocó cuatro canciones con su banda y, antes de cantar una sola nota, se puso a contar una historia.

Su debut llega después de un año dedicado a celebrar el 50 aniversario de Horses, el disco que cambió su vida y ayudó a definir el punk. Y para quienes todavía no conocen su trabajo como escritora, hablamos de él en esta selección de biografías musicales que vale la pena leer.

Así fue el Tiny Desk de Patti Smith

Antes de tocar, Smith cuenta una historia, en buena parte improvisada, sobre un viejo capitán de barco que quiere emprender un último viaje mágico. De ahí pasa a “Nine”, la canción de Banga (2012) con la que abre el concierto.

Después interpreta “Fireflies”, de Gone Again (1996), y “Peaceable Kingdom”, de Trampin’ (2004). Esta última se la dedica a los niños de todo el mundo que sufren las consecuencias de la guerra.

El cierre llega con “People Have the Power”, uno de los temas más reconocidos de su repertorio y un himno de resistencia y unidad que Patti escribió junto a su esposo, el fallecido Fred “Sonic” Smith, guitarrista de MC5. La canción apareció originalmente en Dream of Life, álbum de 1988.

Setlist de Patti Smith en Tiny Desk

“Nine” (Banga, 2012). “Fireflies” (Gone Again, 1996). “Peaceable Kingdom” (Trampin’, 2004). “People Have the Power” (Dream of Life, 1988).

¿Lo curioso? No incluyó ninguna canción de Horses. Si conoces principalmente sus discos de los setenta, esta sesión es una buena oportunidad para explorar el resto de su discografía. También puedes encontrar el concierto en YouTube, en el canal de NPR Music.

El hijo de Patti Smith la acompañó en el escenario

A Patti la acompañaron Jackson Smith, su hijo, en la guitarra; Tony Shanahan, colaborador habitual, en el bajo, teclados y coros; y Seb Rochford en la batería.

Con estos arreglos se escucha con claridad cada palabra de Smith, incluso cuando deja de cantar. El espacio reducido recuerda sus primeros años como poeta y performer, antes de hacerse un nombre en el rock.

Después de décadas de tocar en grandes escenarios, da gusto verla contar una historia y pasar de la palabra a la música en un espacio tan pequeño.

De Horses al Tiny Desk: 50 años de legado punk

Durante el último año, Smith celebró el medio siglo de Horses, su álbum debut de 1975, antes de llegar a NPR. Producido por John Cale, el disco ayuda a entender cómo se desarrollaron el punk y la música alternativa.

Durante la gira conmemorativa volvió a tocar en distintos escenarios las canciones de aquel disco, entre ellas “Gloria”, “Redondo Beach” y “Free Money”. Para su Tiny Desk, en cambio, eligió canciones de otros discos y de diferentes décadas.

La poesía que escuchamos en esta sesión lleva décadas presente en los discos de Smith. Su trabajo literario también incluye libros como Éramos unos niños, sus memorias sobre la juventud que compartió con el fotógrafo Robert Mapplethorpe.

Mira la presentación completa de Patti Smith en NPR

El episodio fue publicado el miércoles 25 de noviembre de 2026 en los canales de NPR Music. La sesión se había grabado una tarde de finales del verano, lejos de los grandes montajes de estadio.

Para escuchar las cuatro canciones, el relato improvisado y la dedicatoria de Patti Smith a los niños afectados por la guerra, la sesión completa del Tiny Desk está disponible en el sitio oficial de NPR.