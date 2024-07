Si bien la inmediatez es, en parte, lo que dicta el éxito o fracaso de un proyecto, hay artistas que se resisten a ceder ante lo efímero del mercado digital. Uno de ellos es Pato Machete, quien recientemente dijo que no está dispuesto a “competir por la atención de 20 segundos de un morro en TikTok”.

Tras el fallecimiento de Celso Piña en 2019, Pato Machete ha seguido colaborando con la Ronda Bogotá, difundiendo la cumbia vallenata y fusionándola con otros ritmos como el rock y el hip hop.

Ahora, bajo el nombre de Ronda Machetera, el conjunto encabezado por Pato Machete ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 18 de agosto. Será el preludio del lanzamiento de su primer álbum, ‘Cumbia por el Mundo’, disponible en agosto.

En una entrevista con Milenio, Pato Machete habló sobre Ronda Machetera y cómo continúan con el legado del maestro Celso Piña.

“Estamos muy contentos con este proyecto, donde le damos continuidad a la dinastía de los Piña y afortunadamente seguimos trabajando con los hermanos y sobrinos del maestro Celso Piña.

Tenemos un año trabajando todos los fines de semana con la Ronda Machetera, lo que nos permite ampliar un poco el panorama con temas muy clásicos de la música colombiana con la que crecimos, obviamente con temas del maestro Celso, con rolas de Ronda Bogotá, de Control Machete y nuestras propias”.

View this post on Instagram

Hablando sobre los nuevos formatos digitales en el mercado musical, que prefieren canciones cortas y comerciales para asegurar el éxito, Pato Machete dijo que su meta no es acumular millones de seguidores en redes sociales como TikTok.

“No voy a competir por la atención de 20 segundos de un morro que nunca ha escuchado una canción completa en su vida. Aunque me dé otros cuatro millones de seguidores, prefiero no apostarle a ese mercado que no es lo mío”.