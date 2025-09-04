Después de un largo silencio en los escenarios, Radiohead sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su primera gira en siete años.

Por ahora, la banda británica solo ha confirmado presentaciones en Europa: Londres, Berlín, Madrid, Bolonia y Copenhague. En cada ciudad ofrecerán cuatro conciertos consecutivos, lo que convierte a este regreso en uno de los eventos musicales más esperados de 2025.

El entusiasmo, sin embargo, viene acompañado de un sistema de compra de boletos más estricto que nunca, diseñado para combatir la reventa y garantizar que los fans reales tengan más oportunidades de asistir.

Registro previo y prioridad para locales

Los interesados en asistir deben registrarse en el sitio oficial de la banda entre el 5 y el 7 de septiembre. A partir de ese proceso, solo algunos recibirán un código el día 10, con el cual podrán participar en la venta oficial programada para el 12 de septiembre.

Sin embargo, la banda advirtió que recibir el código no asegura la compra, ya que el acceso a la fila virtual seguirá siendo limitado. Además, cada persona solo podrá adquirir un máximo de cuatro entradas.

Una de las medidas más llamativas es la prioridad para residentes de las ciudades sede.

Radiohead explicó que esta decisión busca repartir los boletos de manera justa y práctica, evitando que la mayoría termine en manos de revendedores o compradores internacionales que dejen fuera a quienes viven cerca de los recintos.

Boletos nominales y precios accesibles

Otra regla clave es que los boletos estarán ligados al nombre del comprador y solo podrán transferirse o revenderse a través de una plataforma oficial.

En este sistema, los precios deberán mantenerse idénticos a los originales, cerrando así la puerta a la especulación. Además, cada fan podrá adquirir entradas únicamente para una fecha; intentar comprar para varias podría cancelar la operación.

En cuanto a los precios, la banda sorprendió con tarifas accesibles dentro del rango de grandes conciertos internacionales.

Los boletos costarán alrededor de 97 € en Madrid, 100 € en Bolonia, £85 en Londres, 775 DKK en Copenhague y 110 € en Berlín, es decir, no más de $2,500 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.