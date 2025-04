En una escena que parece sacada de una película de culto para amantes del metal, una pareja selló su amor entre empujones, gritos y una ola de pogo durante un concierto de Cannibal Corpse en Pittsburgh, Pensilvania.

Una ceremonia brutalmente única

El 22 de abril, mientras la legendaria banda de death metal interpretaba “Unleashing The Bloodthirsty” en el Stage AE, Erica y Christopher decidieron unir sus vidas de la forma más auténtica que pudieron imaginar: en medio del mosh pit.

La ceremonia, aunque breve, no pasó desapercibida. Los asistentes al concierto no solo no se molestaron, sino que celebraron con entusiasmo el momento. El evento fue tan fluido que la música nunca se detuvo.

Erica compartió la experiencia en sus redes sociales tras el evento con entusiasmo:

“¡Lo logramos! ¡Anoche, durante el concierto de Cannibal Corpse en Pittsburgh, nos dimos el ‘sí, quiero’ en el mosh pit!”, escribió en Facebook, agradeciendo a todos los presentes.

“¡No hay comunidad más unida que la del metal! ¡El apoyo y el cariño fueron increíbles!”

La publicación incluyó varias fotografías del momento, así como imágenes del certificado de matrimonio, lo que parece confirmar que el recinto fue registrado como el lugar oficial de la boda.

Votos con alma de metal

El discurso del oficiante, citado por Loudwire, no escatimó en referencias al estilo de la banda, describiendo la unión como un ritual entre “dos corazones oscuros y hermosos”, y citando letras cargadas de intensidad emocional:

“Todo el dolor de este mundo no nos detendrá ahora / Porque nos tenemos el uno al otro / Todo el odio de este mundo no puede separarnos / Este amor entre Erica y Chris es para siempre.”

Incluso los votos nupciales fueron un homenaje a su pasión compartida por el metal, el cine de terror y la cultura alternativa. Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue cuando se preguntaron mutuamente:

“¿Aceptas a [nombre] como tu compañero en el metal, el terror, la confianza, el honor y el amor? ¿Y prometes aguantar en las buenas y en las malas, y soportar cualquier remake cinematográfico de m*erda que Blumhouse pueda crear mientras ambos vivan y hagan mosh?”

Una historia de amor tan intensa como la música que la acompañó, que demuestra que el metal no solo une almas… también celebra matrimonios.