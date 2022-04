Papa Roach, quienes recientemente se presentaron en México junto a Simple Plan; publicará ‘Ego Trip’, su undécimo álbum de estudio, el 8 de abril. Como ha sido el caso desde hace 25 años, el estilo de la banda sigue siendo tan ecléctico como ambicioso, ya que continuamente encuentran nuevas formas de innovar y de dar rienda suelta a su imaginación.

En muchos sentidos, siempre se ha sentido que la música de la banda tiene un poco de algo para todos, y, después de que el cantante Jacoby Shaddix revelara los 10 álbumes favoritos de su adolescencia a Loudwire, todo se ha vuelto más nítido.

“La música siempre ha desempeñado un papel muy importante en mi vida. Ya sea cuando tocaba el clarinete en la banda del colegio o cuando descubrí el hair metal o el punk rock por primera vez en mi adolescencia”, ¡simplemente me encanta la música!”. Vía Loudwire.

“La forma en que me hacía sentir, la forma en que podía escapar en ella y simplemente perderme en los sonidos. La música siempre ha sido un lugar seguro para mí”, añadió.

Echa un vistazo a la banda sonora de la adolescencia de Shaddix a continuación.

Poison, Look What the Cat Dragged In (1986)

“Estos tipos me parecían sexys. La carátula del álbum me llamó la atención y le rogué a mi madre que lo comprara. Lo hizo y Poison se convirtió en mi grupo favorito desde el principio. ¡¡¡Ella los odiaba, lo que hizo que los amara aún más!!!”

Fugazi, 13 Songs (1989)

“Tengo una anécdota curiosa sobre este disco… Mi amigo, que era cleptómano, robó una caja de casetes a alguien y me dijo que podía elegir lo que quisiera, así que elegí ’13 Songs’ de Fugazi”. “Me pareció que su nombre era raro y no sabía nada de ellos. Lo puse al llegar a casa y la primera canción, “Waiting Room”, me dejó boquiabierto. Fue mi primera introducción a la música punk rock, al verdadero punk rock. Todavía me pongo este disco y lo escucho”.

Mr. Bungle, Mr. Bungle (1991)

“Recuerdo cuando mi amigo Ben Luther (el trombonista de la banda de mi colegio) me presentó este álbum y me puso una canción llamada “The Girls of Porn”. Era tan subido de tono y tan exagerado que no pude evitarlo: tenía que escucharlo una y otra vez”. “Enloquecí a mis padres con este álbum. Experimenté totalmente ese momento por excelencia en el que te gritan que bajes el volumen. Yo simplemente lo subía”.

Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik (1991)

“Este álbum me dejó boquiabierto con lo funky y freaky que era. La canción y el vídeo de “Give it Away” no se parecen a nada que haya escuchado o visto antes. Eran realmente únicos, una bestia del rock ‘n’ roll en toda regla. Me encanta la forma en que fusionaron el funk, el punk, el rock ‘n’ roll y el hip-hop en su música. Me he desgastado con este disco”.

Rage Against the Machine, Rage Against the Machine (1992)

“Cuando estaba en séptimo grado, mi amiga Jaana Warner llevó este casete a la escuela, vi la portada y supe que tenía que escuchar este disco. Mi vida cambió para siempre”. “Una vez que escuché el disco, supe a ciencia cierta que tenía que verlos en directo y, cuando por fin los vi, me explotó la cabeza. Son tan intensos y están tan convencidos con cada nota y cada ritmo y cada rasgueo y cada letra. Todavía hoy me inspiran”.

Tool, Undertow (1993)

“Este álbum me asustó la primera vez que lo escuché, sobre todo después de ver el arte del disco. Era oscuro y retorcido y me atrajo. Tenían ese misterio. No se parecían a ningún otro grupo que hubiera escuchado antes. La forma en que mezclaban el prog rock y el metal me hizo apreciar realmente la musicalidad y el arte”.

Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang (36 Chambers) (1993)

“Este disco me dejó boquiabierto. Pensé: ‘¿Cómo es posible que esta banda tenga nueve personas? Y todos tienen múltiples apodos’. Su cadencia y ritmos eran súper únicos y las historias que contaban me llevaban a otro mundo. Solía hacer viajes de ácido y escuchar este disco. Probablemente no fue una buena idea, pero lo hice”. “Todavía escucho este disco, que ha sobrevivido a la prueba del tiempo. Es un clásico icónico”.

Nas, Illmatic (1994)

“Cuando era adolescente, me encantaba el hip-hop de la Costa Este. El estilo boom-bap me hizo moverme y bailar desde la primera vez que lo escuché”. “La forma en que Nas escupía sus rimas parecía no tener ningún esfuerzo. Sabía cómo contar una historia y llevarte a un lugar sólo con sus palabras. Cerraba los ojos y me imaginaba que estaba en Nueva York cuando escuchaba este álbum. Los ritmos eran increíbles y tenían la suficiente suciedad y maldad para mantenerme enganchado. Sigo siendo un fan”.

Deftones, Adrenaline (1995)

“Recuerdo ir a sus conciertos cuando era adolescente y pensar, mientras veía a esos tipos arrasar con el espectáculo, que eso es lo que quiero hacer con mi vida: quiero estar en el escenario. Quiero ser cantante. Quiero ser una estrella del rock”. “Chino [Moreno] tenía tanto estilo. Me cautivó. Cada miembro de la banda aportaba algo único. En mi opinión, ‘Adrenaline’ es un clásico. Descansa en paz, Chi Cheng”.

Social Distortion, White Light, White Heat, White Trash (1996)

Mi amigo Kyle me compró entradas para ir a ver a Social Distortion por mi 18º cumpleaños. Acababan de sacar ‘White Light, White Heat, White Trash’ y tocaron un montón de canciones de ese álbum. Aquella noche me desgañité cantando.

Tenía el pecho pegado al escenario. Podía alcanzar y tocar el pie de Mike Ness. No lo hice porque era un poco intimidante, un tipo duro que escribía una música punk increíble… Estaba inspirado.