El regreso de Pantera no fue momentáneo; la banda liderada por Phil Anselmo que comenzara con su tour de regreso en el marco del Hell & Heaven, México, ahora encabezrá el ‘Welcome To Rockville‘ este próximo 2023 junto a Tool, Deftones, Slipknot, Incubus y más.

Programado para el mes de mayo, el festival se celebrará en el Daytona International Speedway ubicado en la ciudad de Florida, en el fin de semana del 18 al 21 de mayo.

Con Jose Mangin como host, tal y como theprp menciona, el festival será patrocinado en gran parte por la plataforma de SiriuXM, misma que ofrecerá una transmisión especial a través de sus más de 21 canales.

¿Quieres comprar boletos? Date una vuelta por welcometorockville.com y consigue tus boletos.

