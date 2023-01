Una de las reuniones más polémicas de los últimos tiempos es la de Pantera ya que, como muchos sabrán, se ha llevado a cabo sin la participación de los hermanos Abbott que fallecieron en 2004 y 2018, respectivamente.

Sus lugares en directo han sido tomados por los amigos de toda la vida del conjunto, Zakk Wylde (Ozzy Osbourne) y Charlie Benante (Anthrax) y, en el marco de la reunión, han expresado que se trata más bien un tributo al icónico legado de Pantera ya que ni Dimebag Darrell ni Vinne Paul podrían ser reemplazados.

Sin embargo; el destino de Pantera como agrupación podría tomar un giro inesperado pues de acuerdo a Sterling Winfield (‘Reinventing the Steel‘), antiguo productor de la banda; el cuarteto podría entrar al estudio y grabar un nuevo disco. Así lo sugirió en entrevista radiofónica con Reckless Rock Radio.

“No es inaudito, no es blasfemo. Diré que es totalmente plausible, es totalmente posible, pero en este momento, no sé si alguien está mirando tan lejos en el camino. Tienen una gira mundial que abordar durante los próximos dos años, y van a estar ocupados haciendo eso. Ahora, ¿podría suceder? Sí”.

De ser así, los fanáticos recibirían el décimo material discográfico de Pantera después de más de 20 años del lanzamiento de su última pieza, ‘Reinventing the Steel’, del año 2000.

Naturalmente, un disco nuevo de Pantera con únicamente la mitad de la alineación original podría no complacer a todos los fanáticos de la banda, algo con lo que el propio Winfield está de acuerdo.

“Personalmente no me sentiría cómodo – si fuera a suceder, no me sentiría cómodo llamándolo Pantera. No creo que eso sería elegante. Lo diré de esa manera. Y lo dejaré así por ahora. [Pero] esta alineación podría hacer música muy buena. Y la música es lo único que importa”.

Vía Reckless Rock Radio.