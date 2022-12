Luego de haberse mudado de los EE.UU., Ozzy Osbourne parece no haber logrado mejorar su cuadro de salud pese a extremos cuidados y atenciones personalizadas, reporta MI.

Luego de que en 2003 se accidentara con una ATV, y padeciera de un total de 12 fracturas en todo el cuerpo, el príncipe de las tinieblas nunca se recuperó realmente ya que con el paso de los años, esas heridas han ido creciendo y empeorando.

Tal y como Sharon Osbourne declaró para CoS en 2019, doctores y expertos fisioterapeutas, aseguraron que si buen Ozzy tendría una recuperación breve, con el tiempo las heridas marcarían su lugar complicando el crecimiento del artista.

Hoy, durante una entrevista para Yahoo! Entertainment, Osbourne habló de la gira solista que tenía enfrente en la que precisamente volvió a reunirse con Tommy Iommi:

“Mi creatividad está bien, mi cabeza está bien, mi garganta está bien. Pero, ¿sabes qué no está bien? Mi cuerpo y simplemente no puedo caminar mucho. Apenas puedo hacerlo y eso me está estorbando para muchas cosas”.