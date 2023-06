One Big Holiday, el legendario festival vacacional que My Morning Jacket solía hacer en la Riviera Maya normalmente en el mes de diciembre, por fin está de regreso y los boletos llegan hasta los $80,000.00 mxn.

El lineup presentará a The War on Drugs, Courtney Barnett, The Walkmen, Alvvays, Angel Olsen, Poolside, Futurebirds, Scott McMicken and The Ever-Expanding y Shabazz Palaces, como los primeros talentos confirmados.

En el pasado, el festival se presentaba más como una experiencia en la que la banda atraía a talentos que normalmente no eran bookeados por OCESA o sus festivales relacionados. Sin embargo, gracias al crecimiento de festivales como Trópico, Bahidorá, Akamba y este nuevo Corona Capital que sencillamente será histórico, la verdad es que el lineup de este evento luce bastante indiferente y más bien, es carnada para extranjeros que quieran vacacionar y escuchar la misma música que encuentran en el Roxy de Los Ángeles, por ejemplo.

Eso sí, en esta ocasión el festival no será en diciembre y se lanzará hasta el mes de abril del 2024. Ninguna de las bandas del cartel precisa un acontecimiento histórico si tomamos en cuenta que el año pasado, Desert Daze logró tener a Tame Impala interpretando el Lonerism en su totalidad.

¿Sucederá algo de esa magnitud en este evento?

Eso sí, los boletos están entre los $2,199.99 dólares y los $4,876.00 dólares. No te esperes algo innovador, porque hasta los nombres de las habitaciones son trip estilo Yordi Rosado pero en inglés. MMJ se han convertido en esos tíos que vienen a México y se emocionan por decirle “Gracias” al mesero.