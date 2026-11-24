Olivia Rodrigo pasó de tener una cuenta de fans de Jack White a cantar en su propio sello

Olivia Rodrigo cantó Dead Leaves and the Dirty Ground en Third Man Records y reveló que tenía una cuenta de fans de Jack White. Mira qué pasó.

Lo que debes saber

Olivia Rodrigo interpretó “Dead Leaves and the Dirty Ground” de The White Stripes en The Blue Room de Third Man Records, en Nashville.

Antes de cantar, confesó que a los 15 años tenía una cuenta de fans de Jack White llamada Third Fan Records.

El concierto se grabó directamente en acetato el 22 de noviembre en Nashville.

De tener una cuenta de fans de Jack White a cantar frente a él en su propio sello. Olivia Rodrigo dio un concierto íntimo en Third Man Records, en Nashville, y aprovechó para tocar “Dead Leaves and the Dirty Ground” de The White Stripes. Jack White fue el encargado de presentarla.

Jack White presentó a Olivia Rodrigo en The Blue Room

La presentación ocurrió en The Blue Room, el recinto de aproximadamente 250 personas que forma parte de Third Man Records. Jack White apareció para presentar a Rodrigo y darle la bienvenida al escenario, donde la cantante ofreció dos sets de alrededor de 20 minutos cada uno, con una pausa entre ambos para cambiar el disco de acetato.

El concierto fue grabado directamente en este formato, sin las posibilidades de edición y corrección habituales de una producción de estudio. Los asistentes incluso pudieron observar el proceso de grabación a través de una pantalla instalada en el lugar.

El repertorio incluyó canciones de GUTS y de su álbum más reciente, you seem pretty sad for a girl so in love, además de la versión de The White Stripes. Entre los temas que interpretó estuvieron “Ballad of a Homeschooled Girl”, “Bad Idea Right?”, “Maggots for Brains”, “Stupid Song”, “The Cure”, “All-American Bitch” y “Deja Vu”.

NME compartió imágenes de la interpretación de “Dead Leaves and the Dirty Ground”.

Olivia Rodrigo confesó que tenía una cuenta llamada Third Fan Records

Antes de interpretar el tema de The White Stripes, Rodrigo habló con el público sobre su admiración por Jack White. La cantante aseguró que cualquiera que la conozca sabe que es probablemente su mayor fan y reveló que, cuando tenía 15 años, administraba una cuenta dedicada al músico llamada Third Fan Records.

La artista reconoció que el nombre le parecía algo vergonzoso ahora, pero también dijo que su versión adolescente estaría muy emocionada de saber que algún día cantaría en el recinto de su ídolo, presentada por él mismo.

La elección de “Dead Leaves and the Dirty Ground” tampoco fue casual. La canción abre White Blood Cells, el álbum que The White Stripes publicó en 2001, y es uno de los temas más reconocibles de la etapa inicial del dúo formado por Jack y Meg White.

La admiración de Olivia Rodrigo por The White Stripes viene de años atrás

Esta no es la primera vez que Rodrigo rinde homenaje a la banda. En noviembre de 2025 participó en la ceremonia de ingreso de The White Stripes al Rock & Roll Hall of Fame, donde interpretó “We’re Going to Be Friends” junto a Feist. La cantante también ha hablado públicamente de la influencia que Jack White tuvo en su manera de entender la composición musical.

Su admiración llegó incluso a su colección personal: recientemente compró por 25,600 dólares el vestido blanco que Meg White utilizó en la portada de Elephant (2003). En LifeBoxset contamos la historia de esa compra y por qué Rodrigo no pudo estrenarlo en su festival.

La presentación en Third Man Records fue, por tanto, otro capítulo de una relación que comenzó cuando Rodrigo era adolescente y seguía la música de Jack White desde internet. Esta vez, pasó de administrar una cuenta de fans a interpretar una canción de la banda en el espacio que él mismo creó.

¿Por qué el concierto se grabó directo a un disco?

La crónica de Nashville Scene relata que tocó diez canciones, divididas en dos bloques para registrar ambas caras de la grabación. Pollstar también documentó el encuentro.

A diferencia de un concierto que se registra para editarlo posteriormente, esta técnica corta los surcos en tiempo real. La actuación y las mezclas quedan registradas durante la propia sesión. Para una cantante acostumbrada a tocar en arenas, hacerlo en un recinto de unas 250 personas supuso un cambio de escala. Por ahora no hay fecha anunciada para una edición comercial de esa grabación.