Oliver Sim, de The xx, ha publicado el vídeo de una nueva canción titulada “Hideous”, en la que revela por primera vez que vive con VIH desde la adolescencia. El tema aparece en su primer álbum en solitario, ‘Hideous Bastard’. Se publicará el 9 de septiembre a través de Young.

El compositor, bajista y vocalista de The xx contó con su compañero de banda Jamie xx para producir el álbum, inspirado en su adoración por las películas de terror y experiencias personales. También cuenta con el vocalista invitado Jimmy Somerville, quien ha sido una “poderosa voz en torno al VIH y el SIDA durante décadas”, dijo Sim en un comunicado oficial. Añadió:

“Me animó a hacer la canción por mí mismo. Me enseñó que ‘glamour’ es una palabra escocesa. Y, lo más importante, me recordó que no me lo tome demasiado en serio, ¡nada bueno sale de eso!”.

El vídeo de la canción, dirigido por Yann González, se enfrenta a los monstruos y los miedos que nos persiguen, literal y figuradamente. Explora la soledad y cuestiona el hecho de ser “horrible” en contraste con los alegres arreglos de cuerda del corte. González también ha colaborado con Sim en un próximo cortometraje de terror queer del mismo nombre.

Sim escribió y grabó durante los últimos dos años. En un comunicado compartido junto al tema inédito, afirmó que gran parte de la composición de su álbum se basó en sus sentimientos de miedo y vergüenza, especialmente en torno a su condición de seropositivo.

A pesar de lo delicado del asunto, dice que “se ha convertido en un firme creyente de que el mejor antídoto para estos sentimientos puede ser sacarlos a la superficie y arrojar algo de luz sobre ellos”.

“A los dos tercios, teniendo una buena idea de lo que trataba el disco, me di cuenta de que había estado dando vueltas a una de las cosas que probablemente me han causado más miedo y vergüenza. Mi condición de seropositivo. Llevo viviendo con VIH desde los 17 años y eso ha influido en cómo me siento conmigo mismo, y en cómo he supuesto que se han sentido los demás hacia mí, desde esa edad y durante mi vida adulta”.

“Así que, de forma bastante impulsiva, escribí sobre ello en una canción llamada ‘Hideous’. (…) Desde que escribí ‘Hideous’, he pasado los últimos dos años teniendo estas conversaciones, lo que fue difícil e incómodo al principio, pero me ha permitido sentirme mucho más libre y no ha hecho más que fortalecer mi relación conmigo mismo y con las personas de mi vida.”

