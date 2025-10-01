El Coca Cola Flow Fest se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de la música urbana en México, reuniendo cada año a figuras del reguetón, trap y rap latino en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, hay un artista que nunca ha aparecido en el cartel y cuya ausencia siempre genera conversación: Bad Bunny.

Recientemente, Leizer Guss, director de Festivales en Ocesa, explicó en un video viral por qué la participación del “Conejo Malo” es tan complicada y casi imposible de lograr.

Bad Bunny, más grande que el Flow Fest

Según Guss, la planeación de un festival implica equilibrar artistas consolidados con nuevas propuestas.

En cada edición suele haber “leyendas” que aportan peso al cartel, pero no se busca repetirlas de manera consecutiva para mantener frescura en la oferta.

El caso de Bad Bunny es distinto. De acuerdo con el organizador, su carrera creció tan rápido que terminó por superar el propio formato del Flow Fest.

“Cuando el festival llegó a mí, Bad Bunny ya era más grande que el Flow Fest”, confesó para Byma Media.

Esto significa que su popularidad, proyección y agenda lo colocan en un nivel que lo hace prácticamente inalcanzable para un evento de estas características.

El ejecutivo añadió que lo mismo ocurre con Karol G, artistas que con su impacto global terminan “saliéndose del ecosistema” de un festival enfocado en reunir a figuras del género urbano, pero dentro de un rango manejable en presupuesto y logística.

Flow Fest 2025: fechas y artistas confirmados

Aunque Bad Bunny no esté contemplado, la edición 2025 del Flow Fest ya genera altas expectativas.

El evento se llevará a cabo el 22 y 23 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y contará con un cartel encabezado por Don Omar y J Balvin.

A ellos se suman otros nombres de peso como Myke Towers, Álvaro Díaz, Young Miko, El Alfa, Nicky Jam, Wisin, Bad Gyal y María Becerra, conformando así una alineación que promete dos días de reguetón y música urbana al más alto nivel.