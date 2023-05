Noel Gallagher no es un hombre que se ande con rodeos. Si algo no le gusta, se lo dice a todo el mundo, como demuestran sus acaloradas rivalidades a lo largo de los años. Sin embargo, desde la década de 1990, Noel se ha vuelto mucho más honesto de lo que solía ser, y su lista de artistas menos favoritos ha crecido hasta ser bastante extensa.

Phil Collins, Harry Styles y Sam Smith son algunos de los artistas que no caen en gracia para el mayor de los Gallagher, sin embargo; los estándares del inglés son tan altos que incluso odia un género entero: el heavy metal.

Noel siempre ha citado el mismo puñado de bandas como influencia para él, desde The Beatles a The Stone Roses, pasando por The Smiths. Pero cuando se le preguntó por sus gustos fuera de los clásicos, Gallagher dijo rotundamente que despreciaba al heavy metal y todos sus derivados

Aunque siente cierta afinidad con algunos de los precursores del género, como Led Zeppelin; Noel asegura que tanto los músicos de metal como sus fans son absolutamente insufribles. Dijo que nunca había tenido tiempo para el heavy metal y calificó de “música gótica”.

“Por algo se cortan las venas. Todo ese nihilismo, como demonios se llame. Pero aparte de eso, tengo un gusto musical muy amplio”. Vía Far Out.

A pesar de que a Noel no le gusta el heavy metal, el heavy metal le adora, y Lars Ulrich de Metallica se deshace en elogios hacia Oasis una y otra vez y a menudo le incluye como invitado en su programa de radio.

