Noel Gallagher es a menudo referido no sólo como uno de los mejores compositores del Reino Unido, si no también como uno de los guitarristas más destacados, a pesar de que vez en cuando reniega del titulo. Naturalmente, la personalidad ufana del cantautor genera mucha curiosidad entre los fans, por lo que conocer la lista de sus 20 guitarristas favoritos de la historia resulta fascinante.

El grupo que más influyó en su vida y en su forma de tocar la guitarra fueron los Beatles, a los que atribuye el mérito de haberle hecho empezar a utilizar modelos Epiphone:

“Quería empezar a tocar Epiphones por los Beatles. Entonces no sabía nada de guitarras. Tenían buen aspecto, me gustaban y podía hacer que sonaran bien. Soy compositor, no guitarrista. Eso es lo mío”. Vía Far Out.

En una ocasión en la que habló con Rolling Stone (vía KulBritania), Gallagher hizo un extenso recuento de sus héroes musicales, y en él mencionó a algunos de los grandes de la guitarra de todos los tiempos:

“Héroes musicales, supongo, serían The Beatles y The Stones, Ray Davies porque escribió las mejores canciones, Pete Townshend porque no le importaba una m***, David Gilmour y Roger Waters, John Lydon porque es muy auténtico, me pongo un poco nervioso cuando le veo, pero creo que le gusto porque he salido algunas noches con él y nos llevamos genial, y le quiero”. Y continuó: “Paul Weller, que es un gran amigo mío, que también es mi vecino, The Stone Roses que escribieron ‘Sally Cinnamon’ que me inspiró, y luego Morrissey y Marr que llevaron la composición de canciones a un nivel completamente nuevo”. “Morrissey es tan divertido, tan jodidamente increíble, y Johnny es como yo, es de Manchester y tiene una educación irlandesa, pero es un mago”. Rolling Stone vía vía KulBritania.

Sobre el guitarrista de los pioneros The Stone Roses, John Squire, Gallagher dijo al podcast Funny How? de Matt Morgan: “Es un gran guitarrista, siempre estoy amenazando con que toque en uno de mis discos, pero nunca llego a pedírselo. Ya lo haré. Es un poco distante”.

Quizá el más sorprendente de la lista sea el fallecido líder de Nirvana, Kurt Cobain. Aunque el sonido de la banda de Seattle podía ser tan sombrío y punzante que muchos han argumentado que eran la antítesis de Oasis, Gallagher respetaba enormemente el trabajo de Cobain y su forma de tocar la guitarra. Dijo:

“Siempre tuve afinidad con él porque era zurdo, tenía los ojos azules, era Géminis y le gustaban los Beatles, y eso era lo que yo era, así que me quedé como ‘¡joder!”. Vía Far Out.

En otras ocasiones, Gallagher ha mencionado a músicos de la talla de Peter Green, Jeff Beck, Stuart Adamson de Big Country y The Edge como excepcionales en su oficio.

Consulta la lista a continuación.

Los guitarristas favoritos de Noel Gallagher:

Johnny Marr

Paul Weller

Neil Young

John Lennon

Paul McCartney

George Harrison

Keith Richards

Ronnie Wood

David Gilmour

Roger Waters

John Squire

Kurt Cobain

Stuart Adamson

Peter Green

Jeff Beck

Ray Davies

Pete Townshend

Steve Jones

The Edge

Bert Jansch

