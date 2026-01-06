En la cima del éxito de Oasis, Noel Gallagher declaró: “No somos arrogantes, sólo creemos que somos la mejor banda del mundo”.

A lo largo de los años, el músico de The High Flying Birds se ha dado el lujo de criticar a Blur (sus archienemigos del Britpop); se ha burlado de Coldplay y ha dicho que Harry Styles no tiene ni un ápice de talento.

Sin embargo, reservó un lugar especial en su infierno personal para una banda de rock en particular. La que, según él, es la peor banda del planeta entero. Con el sarcasmo que le caracteriza, Gallagher declaró al respecto:

¿Alguna vez miras al cielo y piensas: ¡me alegro de estar vivo! Después de escuchar a System of a Down, pensé: “Estoy vivo para escuchar a la peor banda de todos los tiempos”. Lo que es bastante cuando lo piensas. De todas las bandas que han existido antes, y de todas las que existirán en el futuro; yo estaba cuando existía la peor. Vía Far Out Magazine.

System of a Down surgió al mismo tiempo que Oasis, en 1994. Sin embargo, mientras que los hermanos Gallagher y compañía celebraban irreverentemente cada fin de semana, los rockeros americanos de ascendencia armenia adoptaban una postura insurgente y señalaban la rutina mecánica de la sociedad moderna.

Y, tanto si se eres fan de System of a Down como si te son completamente indiferentes; nadie puede negar que la creatividad de Noel para expresar el alcance de su odio es una especie de bendición.

Como dicen, la práctica hace al maestro, y pocos son tan hábiles en el arte del insulto como el siempre punzante Noel Gallagher.