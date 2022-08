Liam Gallagher es toda un estuche de monerías. Además de su trabajo en Oasis -y su posterior trayectoria como solista; el menor de los hermanos Gallagher es reconocido por su ácido y generalmente- incomprendido sentido del humor.

Con motivo del lanzamiento de su álbum debut, ‘As You Were‘ (2017), The Guardian publicó un desenfadado Q&A con el músico que hoy hemos recuperado, para conocer cuál es la broma de peor gusto que el intérprete inglés ha gastado. La respuesta te dejará absorto.

Replicando a la petición “Dinos un chiste”, Liam confesó que, una vez, se tiró un gas en un elevador y que “estuvo mal de muchas maneras posibles”.

Durante la misma entrevista, cuyo formato es de preguntas aleatorias y respuestas cortas; Liam contestó que su mayor decepción en la vida es que Oasis se haya separado; que si tuviera un super poder sería el de invisibilidad; que su palabra favorita es chop suey y que le gustaría que tocaran “Live Forever” el día de su funeral.

En noticias relacionadas, Liam Gallagher compartió recientemente la versión hip hop de “Diamond in the Dark”, corte que se desprende de su más reciente esfuerzo discográfico, ‘C’mon You Know’. Contó con la colaboración del legendario DJ Premiere en la producción, para asegurar un sonido directamente sacado de Brooklyn, Nueva York.