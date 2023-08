Cuando 5 adolescentes de Londres miraron a The Ramones, se impresionaron y formaron una banda llamada Sex Pistols que en 1977 daría vida a un álbum conocido como ‘Never Mind the Bollocks‘, jamás se imaginaron que otro astro de la música los alabaría varios años después, diciendo que precisamente ese disco, es el más poderoso de la historia del rock.

Cuando en Nueva York ya le llamaban punk a la música de The Ramones, Joey, su vocalista, afirmaba que no sabía de qué estaban hablando: “Sólo queremos tocar rock n’ roll”. Y esa misma influencia que formó a los Sex Pistols, hoy se ha manifestado ahora que Liam Gallagher ha confesado para Farout Magazine, que en efecto, ‘Never Mind the Bollocks‘, es el disco más poderoso que debe existir en la historia de este género que ha cambiado nuestras vidas:

“Bueno, debe serlo, ¿no? Piensa en toda la tecnología y avances que existen hoy en día para que puedas hacer una canción y aún así, hay gente que aún no lo logra; no pueden equiparar la furia, la agresividad, la pasión que ellos alcanzaron con tanta simpleza.



Cualquier canción del ‘Never Mind the Bollocks‘, me llena”.

Gallagher, quien nunca ha sido verdaderamente un ente que decida si ama u odia algo (incluyendo a su hermano de quien constantemente se burla, pero jamás ha expresado nada tan fatalista), ahora ha reverenciado por primera vez a un proyecto que no sea el suyo u Oasis.

¿Lo puedes creer? En verdad os digo, este es el fin de los tiempos, hermanos. ¡Dale una repasada a uno de los mejores tracks de ese bellísimo álbum!

