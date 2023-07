Como ya hemos dicho antes, la fusión de géneros musicales no conoce de fronteras y, en esta ocasión, le tocó a un clásico de los hermanos Gallagher ser reinterpretado por la mega estrella del K-pop, Jung Kook de BTS.

Mientras que BTS se encuentra en una pausa por el enlistamiento militar de sus integrantes, los más jóvenes del conjunto se dedican a promocionar sus carreras individuales. Jung Kook, el maknae (más chico) de la boy band, recién lanzó el sencillo “Seven”, en colaboración con la rapera estadounidense Latto.

En su promoción en Europa, Jung Kook visitó los estudios de la BBC Radio 1 en Londres en donde además de cantar “Seven” completamente en directo; interpretó un clásico de la música inglesa, tal y como lo marca la tradición. Escogió “Let There Be Love”, tema del 2005 que se desprende del álbum ‘Don’t Belive the Truth’ de Oasis.

Respaldado por un piano, la dulce voz de la estrella del pop coreano brilló mientras interpretaba la canción de Noel Gallagher. Un vídeo detrás de cámaras captó al cantante sonriendo y susurrando “gracias” mientras los que le rodeaban celebraban el éxito de la actuación.

Los presentadores describieron la interpretación como “simplemente preciosa” y leyeron mensajes de fans que decían que se habían quedado sin aliento tras escuchar la versión de Jung Kook.

“Es bueno que todos tengamos tiempo para crecer individualmente a través de nuestros proyectos en solitario que reflejan nuestras propias características y gustos”, declaró el idol sobre el parón definido de BTS.

“Después de este tiempo de crecimiento personal, nuestra sinergia será mucho más poderosa como equipo. Estoy deseando actuar en el escenario con todos los miembros de BTS“. Via BBC Radio 1.

En noticias relacionadas, recientemente un grupo de K-pop hizo un cover a “Fría como el viento” de Luis Miguel, ¡completamente en español! Su impactante actuación les valió el primer lugar en un programa de competencias coreano. Entérate de los detalles por aquí.