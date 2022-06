El menor de los hermanos Gallagher, Liam, continua con las actividades promocionales en torno a ‘C’mon You Know’, su tercer álbum como solista, lanzado el pasado 27 de mayo a través de Warner Music. Como parte de dichas actividades, el músico se sentó con la revista británica NME y participó en un segmento en video titulado ‘Firsts‘ en donde, tal y como su nombre lo indica; platicó varias anécdotas sobre todas las “primeras veces” que ha tenido en la vida.

Naturalmente, muchas de las preguntas estuvieron enfocadas al ámbito musical, y ahí fue donde confesó -nuevamente- su amor por los Stone Roses. Cuándo se le preguntó cuál fue el primer concierto al que asistió, el vocalista de 49 años respondió que fue uno del conjunto de Ian Brown y que, incluso, aquella presentación lo marcaría tan profundamente que le inspiraría a querer estar es una banda de rock también.

“The Stone Roses en el antiguo local de música de Manchester, International 2. Fue en el ’89, en Plymouth Grove, con mi amigo Dave. Me voló la cabeza y fue entonces cuando quise unirme a una banda”. VíaNME.

Más adelante durante el breve cuestionario, cuando se llegó al tema del “primer álbum que compró”, no podría ser otro sino el esfuerzo debut autotitulado de los Stone Roses, lanzado en 1989. De él se desprenden clásicos como “I Wanna Be Adore”, “Waterfall” o “She Bangs the Drums” y, según Gallagher, “estaba obsesionado con ellos“.

“El primer disco que compré fue el álbum de debut de los Stone Roses. Sé que todo esto está sonando muy guay y que la gente no me creerá, pero es cierto: soy muy guay […] Estaba obsesionado con los Roses”. VíaNME.

Ya entrados en confianza, Liam dijo que, a diferencia de su hermano Noel que se inclinaba más por The Smiths (cuyo sonido le parecía “algo estudiantil”), él prefería a los Stone Roses por su dinamismo y juventud (“se sentían un poco más correctos”).

Otras de las preguntas que Liam contestó en la sección de primeras veces de NME fueron: ¿Primer mensaje que enviaste hoy por la mañana? “M-o-o-n-i-n-g-“; ¿Primer festival en el que tocaste? “Glastonbury, creo”; ¿Primera cosa que haces al bajarte del escenario? “Fumar un cigarrillo y tomarme un trago”; ¿Primer playera de banda que compraste? “Probablemente de los Stone Roses o los Mondays“.