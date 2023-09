Para muchos, Adele es considerada una de las mejores voces de nuestra generación; sin embargo, tuvo que ser Noel Gallagher quien expresara una opinión contraria, asegurando que la encuentra “horrible” y que su voz le resulta “ofensiva“. Ahora, el músico ha tratado de explicar el por qué de tan controversiales declaraciones, con un argumento irrisorio que es justamente lo que esperaríamos de él.

En julio, el líder de The High Flying Birds y ex músico de Oasis desdeñó a la cantante británica ganadora de varios Grammy cuando hablaba de su discografía. Hizo los comentarios en una conversación con el podcast de Matt Morgan, quien le preguntó si era fanático de la música de Adele.

“Por supuesto que no. ¿Nombra una?” respondió (Vía The Mirror). “En una porquería. Es jodidamente horrible. Es la maldita Cilla Black. Lo encuentro todo ofensivo”.

Profundizando en sus polarizantes palabras, Noel explicó que lo que realmente le hirió el ego y lo llevó a expresarse de esa manera acerca de Adele fue una invitación no solicitada para conocerla. No recibió esta invitación directamente de ella, sino a través de un tercero.“Envió a alguien a preguntarme si quería conocerla”, dijo.

“No creo que alguna vez me haya esforzado por empezar algo, siempre es una reacción cuando algún maldito idiota lo intenta en primer lugar”, dijo Gallagher. “Me conocen, me mantengo reservado”. “No soy alguien que provoque una escena, simplemente lo guardo en la bóveda y pienso que la venganza es un plato que se sirve frío”.

Pero no todo es resentimiento en contra de la intérprete de “Rolling in the Deep”. En otra parte de la conversación, confesó que podría verse en el futuro componiendo canciones para Adele, cuando decida retirarse de tocar en vivo.