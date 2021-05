Noel Gallagher ha fijado su precio para dejar de lado los rencores y reformar a Oasis; y se vende por nada más y nada menos que £100 millones (poco menos de $150 millones de dólares). No obstante, el cantautor afirmó no tener esperanzas al respecto, pues la industrial musical no puede darse el lujo de desembolsar semejante cantidad en plena crisis.

Al respecto, el líder de The High Flying Birds dijo en una reciente emisión de The Jonathan Ross Show.

No hay 100 millones de libras en el negocio de la música entre todos nosotros… si alguien quiere ofrecerme 100 millones de libras, lo diré ahora, lo haré. Lo haré por 100 millones de libras. Es ridículo. Lo gracioso es que creo que Liam se lo cree.

Esta no es la primera vez que el dinero es utilizado como aliciente para que el conjunto de Manchester regrese. El noviembre del año pasado, Liam Gallagher aseguró que su hermano mayor rechazó una oferta de $100 millones de dólares por la reunión de Oasis.

Mientras tanto, y hablando sobre la espinosa relación que lleva con su hermano, Noel dijo que no lo echa de menos particularmente, y que no se hablan desde la separación de la banda en 2009.

Todo estaba envuelto en la juventud y amistad. Una vez que eso se termina, no puedes volver a meter al genio en la botella. Sería sólo para el mundo del espectáculo y por unas míseras 100 millones de libras. Todo el mundo ha pasado la página. Hablo con mi madre cada dos días y no me lo ha mencionado ni una sola vez.

Noel Gallagher ha estado ofreciendo una serie de entrevistas para promocionar ‘Back the Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’, su álbum de grandes éxitos junto a The High Flying Birds; y en una de las más recientes con The Project afirmó que no se reúne con Oasis, simplemente porque no le apetece.