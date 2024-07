Noel Gallagher ha vuelto a arremeter contra Dave Grohl, instando al líder de Foo Fighters a dejar de pedir una reunión de Oasis.

Desde hace varios años, Grohl ha estado haciendo campaña para que Noel, Liam y sus compañeros de Oasis vuelvan a reunirse, lo que ha provocado el enojo del hermano mayor de los Gallagher.

Hablando recientemente en el podcast de Matt Morgan después de Glastonbury 2024, – donde Noel y Grohl vieron juntos la actuación de LCD Soundsystem desde el Pyramid Stage – el guitarrista y vocalista de Oasis recordó haberse encontrado con el exbaterista de Nirvana en Worthy Farm.

“I did actually bump into Dave. He was about 3ft away from me when I was watching LCD Soundsystem and he was staying in the same hotel I was staying in.



“I would just like him to wind his f***ing neck in about Oasis. I wouldn’t talk to him. I haven’t got time for that f***ing… pic.twitter.com/94L3KWBzj9