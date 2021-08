Muchos podrían pensar que tras 20 años de trayectoria artística -entre su tiempo con Oasis y en solitario-, Noel Gallagher es uno de los músicos más experimentados de la escena musical; sin embargo, por ahí dicen que hasta al mejor cazador se le escapa la liebre, y ese es justamente el caso del mayor de los Gallagher, quien recientemente confesó que algunas veces se le olvidan las letras de las canciones que él mismo escribió.

Hablando con el periódico británico The Sun, el líder de The High Flying Birds dijo que “inventa cosas” cuando su memoria le falla ya estando arriba del escenario, improvisando así las partes de la canción que ha olvidado.

–El cerebro se congela, lo entiendo. Me pasa cuando hago conciertos ante 70.000 personas. Cuando llega la siguiente línea, pienso: ‘En serio, ¿cuál es la siguiente línea de esta canción? Piensas: ‘De verdad que no sé cuál es’. De alguna manera cae del cielo. Pero a veces tengo que inventarme cosas.

Mi banda me dice, ‘¿Es la letra correcta?’ Y yo digo: ‘No lo creo’. He tocado “Don’t Look Back In Anger” mil millones de veces y a veces pienso: ‘¿Cuál es la primera línea?’