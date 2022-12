Oasis: Noel Gallagher habla de la importancia y poder cultural de The Beatles

Durante casi 30 años, uno de los misterios más grandes de la discografía de Oasis es quién es esa tal Sally “que no puede esperar y sabe que es muy tarde”; figura principal del coro de “Don’t Look Back In Anger”, uno de los temas más emblemáticos del conjunto de Manchester, tomado del álbum ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ (1995).

Desde su lanzamiento en la década de los noventa, Noel Gallagher (el principal compositor de Oasis) ha ofrecido todo tipo de respuestas ambiguas sobre la identidad de la susodicha Sally, desde que “no tiene idea” hasta “que qué importa quién sea”.

Incluso, se llegó a teorizar sobre la idea de que la Sally de Oasis es la misma de “Sally Cinnamon”, tema de Stones Roses (una de las mayores influencias musicales de los hermanos Gallagher), cuyo debut se produjo el mismo año que “Don’t Look Back in Anger”.

Sin embargo, recientemente ha surgido una respuesta un tanto más concreta sobre el origen de esta misteriosa Sally.

Durante una entrevista con Cerys Matthews en el programa First and Last de la BBC; Noel admitió que, aunque sigue sin tener idea de quién es la mujer – o si incluso existe en realidad, tiene un vago recuerdo de cómo fue que escribió la estrofa que la menciona.

“Estábamos de gira y una vez terminada la actuación, se convirtió en un club de striptease. Y a menudo me pregunto: ¿Es Sally una stripper que conocí? Porque salimos una noche y me desperté al día siguiente y ahí estaba la canción en un trozo de papel. No recuerdo haberla escrito“. “Trata claramente de una mujer de cierta edad que mira hacia atrás en su vida y piensa: ‘Soy quien soy, y eso es todo. Y brinda por ello. Cuando llegas a nuestra edad, todo es cuestión de aceptación. Aceptar quién eres y en qué te has convertido, lo que has sido y cómo has llegado hasta ahí. Y así es como yo lo veo”. BBC vía Far Out.

Las personas que buscan la identidad exacta de “Sally” probablemente nunca lo sabrán, a menos que Gallagher consiga minar los confines de su memoria en algún momento cercano.

