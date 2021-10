Noel Gallagher ha advertido a cualquiera que haga versiones reggae de los éxitos de Oasis que “habrá problemas”.

El ex guitarrista del grupo parece no ser consciente de que Internet está plagado de versiones reggae de los clásicos del grupo de britpop, ya que bromeó diciendo que se quedaría sin palabras si alguna vez escucha a alguien hacer una versión de “Live Forever” al estilo de la música jamaicana.

El guitarrista, de 54 años, fue citado por la columna Wired del periódico Daily Star (vía Yahoo UK) diciendo que:

No tienen que pedir permiso para versionar las canciones si no están cambiando los arreglos. Si se hacen versiones de reggae, entonces es de buena educación pedirlo.

La advertencia se produce después de que Noel insinuara recientemente que podría dar su propio giro a clásicos de la talla de The Smiths y Burt Bacharach, para un nuevo proyecto ahora que tiene su propio estudio. Al respecto comentó:

Me gustaría hacer un álbum de reversiones, ahora que voy a tener mi propio estudio y puedo estar allí todo el tiempo, no hay razón para que no haga una vieja versión entre las 6 y las 7 de la tarde.

Haría un buen “This Guy’s In Love With You” de Burt Bacharach, “There Is A Light That Never Goes Out” de The Smiths y una canción de un grupo de Liverpool llamado Shack.