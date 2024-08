Noel Gallagher respondió a un fan durante el Y Not Festival, quien le preguntó sobre la posibilidad de una reunión de Oasis.

Durante la última parada de su gira con The High Flying Birds, donde fue cabeza de cartel en el festival de Derbyshire el pasado domingo (4 de agosto), Gallagher abordó la pregunta del fan sobre una posible reunión de Oasis en los próximos dos años.

Liam Gallagher le responde a fan del Y Not Festival sobre reunión de Oasis

“¿Cuándo vamos a verlos? ¿En 2025 o en 2026? La respuesta es en ninguno de los dos”, respondió el cantante, provocando algunos abucheos del público de Y Not. “¡Tomaré esos abucheos como un maldito cumplido!”

Continuó: “Esta noche es la última de nuestra gira… Llevamos más de un año de gira, así que estamos hartos de vernos. Necesitamos alejarnos un poco. No sé si volveremos a salir de gira, no tengo ni idea. Pero … primero tenemos que grabar un disco”.

Concluyendo su respuesta, Gallagher dijo:

“Tenemos que escribir uno… gastar algo de dinero. No tengo ni idea, pero serán los primeros en saberlo. Vale, todos somos fans de Oasis, ¿no? Abróchense el cinturón,” antes de interpretar la cara B “Going Nowhere” de la icónica banda de 1997.

Gene Gallagher, el hijo de Liam, habló sobre una posible reunión de Oasis

Gene Gallagher, sobrino de Noel e hijo de Liam Gallagher, también intervino en el debate sobre Oasis. En una nueva entrevista, explicó que su padre quiere que la reunión se concrete.

“Tengo la sensación de que mi padre también lo quiere. Esperemos que ocurra. Es más fácil hablar de ello después de un par de cervezas,” dijo el guitarrista y compositor en una conversación con The Times.

Negó que le hubieran pedido guardar el secreto sobre los planes futuros y explicó que le gustaría que se llevara a cabo tanto como a cualquier fan.

“No tiene nada que ver conmigo… Quiero decir, ¿lo harán? No lo sé. Me encantaría, pero está fuera de mi control,” añadió, confirmando también que él y la hija de Noel, Anaïs, han bromeado sobre la posibilidad de organizar una intervención para los hermanos, aunque ambos son “demasiado inteligentes para eso.”

Los rumores sobre una reunión de Oasis se intensificaron por el aniversario de ‘Definitely Maybe‘

Los rumores sobre una reunión de Oasis alcanzaron su punto álgido a principios de verano, cuando Liam se embarcó en sus conciertos de aniversario de ‘Definitely Maybe’, y surgieron especulaciones de que Noel se uniría a él en el escenario.

Antes de que comenzara la gira, Liam compartió que Noel rechazó la oportunidad de reunirse para los conciertos, e incluso sugirió que le “enviaría una caja de bombones” como disculpa por ser “realmente malo” con él en el momento de la ruptura de Oasis en 2009.

El Daily Mirror compartió un informe exclusivo afirmando que los hermanos aparentemente habían reservado fechas para una reunión de Oasis en el estadio de Wembley el pasado mes de julio, antes de que los planes finalmente fracasaran.

Sin embargo, las especulaciones sobre una reunión se remontan mucho más atrás. Por ejemplo, en una entrevista con NME en 2020, Liam dijo que una reunión de Oasis iba a “ocurrir muy pronto”, y Noel reveló a principios de 2023 que “nunca diría nunca” a la idea.