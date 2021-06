Algo le ha aprendido Noel a Liam durante todos estos años de disputa, y el músico de 54 años de edad ya sabe cómo devolver las bombas mediáticas que cada tanto le envía su hermano menor. En esta ocasión no sabemos si apela cien por ciento a la polémica, pero en recientes declaraciones a The Sun, Noel ha asegurado que está planeando una gira exclusiva con temas de Oasis.

¡Así como lo escuchas! A trece años de la disolución del mítico conjunto de Manchester, Noel confesó que una vez el coronavirus lo permita, podría embarcarse en una gira acústica en solitario con algunas de las canciones más populares del catálogo de Oasis.

El guitarrista explicó que no piensa en sus glorias pasadas cuando trabaja en nuevo material con The High Flying Birds, pero está consciente de que los fans quieren escuchar los temas que cimentaron su reputación.

Cuando hago un disco, no pienso en mi legado. Estoy en la trinchera con las canciones y sigo mis instintos. Como salen es como salen. En general, High Flying Birds es un conjunto totalmente diferente a Oasis. No podrían ser más diferentes. Pero cuando monto un espectáculo, tienes que fusionar las dos cosas. No puedes cobrar a la gente 70 libras la entrada y no tocar un puñado de canciones de Oasis, algunas de las más famosas de los noventa.

Ahondando un poco en detalles sobre los planes que tiene para la anticipada gira de Oasis, el intérprete de “In The Heat of the Moment” dijo: