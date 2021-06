Noel Gallagher y su banda, The High Flying Birds, presentan el día de hoy (7 de junio) “Flying On The Ground”, corte que se desprende de su próximo material discográfico, ‘Back the Way We Came: Vol. 1 (2011-2021)’, un compilado de grandes éxitos anunciado el mes pasado y que celebrara una década de trayectoria del conjunto inglés.

“Flying On The Ground” ve al ex-líder de Oasis haciéndose acompañar por algunas voces de apoyo y al respecto, explicó que el tema está inspirado en la icónica discográfica de la década de los sesenta, Mowtown Records (que desempeñó un papel importante en la integración racial de la música popular al ser un sello de propiedad afroamericana). En su momento, firmó a talentos icónicos como Stevie Wonder, The Supremes, Berry Gordy, entre muchos otros.

‘Flying On The Ground’ es literalmente lo mejor que he lanzado desde el último tema que publiqué. Si Burt Bacharach [ compositor estadounidense] escribiera para la Motown, esto es lo que sonaría… sólo que no tan bien… obviamente. Noel Gallagher vía NME.

‘Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’ llegará este viernes 11 de junio a través de Sour Mash, con una edición especial que se lanzará al día siguiente (12 de junio) como parte de la primera entrega del Record Store Day 2021. El mayor de los Gallagher fue anunciado como embajador oficial del evento recientemente.

Las tiendas de discos eran muy importantes cuando yo crecí. Es algo que está en mi ADN. Noel Gallagher vía NME.

Mientras tanto, también el mes pasado, Noel afirmó que un álbum planeado de grandes éxitos de Oasis fue desechado después de un -nuevo 😅- desacuerdo con su hermano y ex compañero de banda, Liam.