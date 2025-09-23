A lo largo de su carrera, Noel Gallagher se ha ganado fama de ser uno de los músicos más francos y arrogantes del rock británico.

Sin embargo, incluso él reconoce que hay alguien que lo supera en esa categoría. El exlíder de Oasis ha confesado en varias ocasiones que, más allá de sus posturas críticas hacia la industria, siempre admiró la música de The Smiths.

Durante sus inicios en la escena indie, Gallagher encontró inspiración en bandas como The Jam, pero fue al escuchar a The Smiths cuando sintió un cambio profundo en su manera de entender la música.

Las letras cargadas de melancolía de Morrissey y las guitarras brillantes de Johnny Marr marcaron el camino de toda una generación, y Noel no fue la excepción.

Morrissey, talento y arrogancia a partes iguales

Aunque reconoce la enorme influencia de Morrissey como vocalista y compositor, Noel Gallagher no oculta su visión sobre la personalidad del cantante.

En una entrevista con Pitchfork, fue contundente al describirlo:

“Los Smiths tenían un estilo muy seguro, un swagger distinto. Morrissey es tan arrogante como cualquiera. Incluso hoy, sigue pensando que todos estamos por debajo de él”.

La contradicción es evidente: mientras Noel considera a Morrissey uno de los intérpretes más expresivos de la historia del rock, también lo ve como el ejemplo más claro de arrogancia en la música.

Esa dualidad no impidió que siguiera versionando clásicos de The Smiths como “There Is a Light That Never Goes Out”, un tema que, según él, refleja como pocos el dolor y la vulnerabilidad humanos.

Johnny Marr, el otro lado de la historia

La relación de Gallagher con The Smiths también estuvo marcada por Johnny Marr, el guitarrista que apoyó sus primeros pasos en la música.

Marr fue una especie de hermano mayor para él, alentando su desarrollo como compositor. Mientras Morrissey representaba la arrogancia y el talento desbordado, Marr simbolizaba el respaldo y la generosidad en la escena musical británica.

En última instancia, Noel Gallagher puede criticar la actitud de Morrissey, pero también admite que su legado musical es imposible de ignorar.

Para él, el vocalista de The Smiths es la prueba de que la arrogancia y el genio creativo muchas veces van de la mano.