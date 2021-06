De entre todas las razones por las que los Gallagher se odian, la más épica tiene que ser cuando perdió el Man. City contra el Chelsea. Y no sólo porque Noel acusó a Liam de “ser la razón por la cuál perdieron el partido” (ya que es muy supersticioso y asegura que los únicos dos juegos a los que Liam ha ido en 10 años, son en los que el Man. City ha perdido), sino porque además, el pobre se encontró con una no tan grata sorpresa al salir de su palco.

Tal y como NME lo reporta, el músico asistió a un podcast donde relató que luego de hacer berrinche y corajes culpando a Liam por haber ido al partido, al salir del palco se encontró de frente con nada más y nada menos que Damon Albarn, un fan de hueso colorado del Chelsea:

“¿Qué carajos? El tipo nunca va al estadio. Es como su juego obligatorio cada década y justo en ese partido me lo encuentro y me dice: “No te preocupes amigo, un día de esto la ganarán”. ¿Sabes qué le dije? Que se fuera al carajo. Eso le dije“. Noel Gallagher para The Matt Morgan Podcast

Al parecer, Noel sí es un fan del futbol y perder la final le duele más que no haber llegado. Pero bueno, esto fue todo en otro capítulo de “Keeping Up With The Gallaghers”.