El atractivo de un supergrupo siempre es tentador y, si las cosas se pusieran en su sitio, el supergrupo soñado por Noel Gallagher sería bastante sorprendente de ver. Al ex músico de Oasis y líder de Noel Gallagher’s High Flying Birds le preguntaron recientemente si se uniría o no a un supergrupo, e incluso llegó a decir quién le gustaría que le acompañara en el escenario.

Gallagher reflexionó sobre la posibilidad con The Mirror, y dijo al periódico británico:

“Definitivamente me uniría a un supergrupo. No sé si empezaría uno. ¿Con quién me gustaría estar en un supergrupo? Podría estar en una banda con [Paul] Weller y podría estar en una banda con Johnny [Marr], fácilmente. Tocando el bajo… Ringo y Macca sería increíble”.

Y añadió: “Imagina estar en una banda con Ringo y Macca. ¿Quién cantaría? Todos. Pagaría por estar en ella. Ponme con [el promotor] Harvey Goldsmith“.

El amor de Gallagher por los Beatles ha sido una constante durante su carrera con Oasis, y de hecho tiene algunas conexiones con los Beatles. En 1995, el guitarrista se unió a Paul McCartney y el ya mencionado Paul Weller para versionaron “Come Together” en el álbum benéfico HELP, que recaudó fondos para War Child. Además, también actuó en la fiesta del 50 cumpleaños de Stella, la hija de McCartney.

Johnny Marr, antiguo guitarrista de los Smiths, también es amigo suyo desde hace mucho tiempo, y Gallagher le invitó recientemente a participar en su álbum Council Skies. Marr también hizo un cameo con la antigua banda de Gallagher, Oasis, tocando en el álbum Heathen Chemistry, y ha aparecido en dos canciones anteriores de Noel Gallagher’s High Flying Birds: “Ballad of the Mighty I” y “If Love Is the Law”.